ХАМАС заявило о пуске большого числа ракет по Тель-Авиву

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О пуске большого количества ракет по израильскому Тель-Авиву заявило военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам». Об этом говорится в заявлении организации в Telegram. Уточняется, что действия ХАМАС являются ответом на убийства мирного населения Израилем в Газе.
«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)», – сказано в заявлении Палестинского движения.В начале октября прошлого года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникнув в приграничные районы, а также открыв огонь по мирным и военным, взяли в заложники больше 200 человек.
По информации властей, погибло около 1,2 тысячи человек.
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Никита Кротов