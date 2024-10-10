Захарова: Гутерриш намеревается посетить саммит БРИКС в Казани

Встреча представителей стран «ядерной пятерки» пройдет в скором будущем во время заседания первого комитета в Нью-Йорке, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, там же станет известно более подробно о планах китайского координаторства в этом формате.