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Генсек ООН Антониу Гутерриш собирается посетить грядущий саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил на ГА ООН в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ, дипломат Мария Захарова.
«Да. О своем намерении он говорил в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях ГА ООН», — прокомментировала она.
Саммит БРИКС состоится в период с 22 по 24 октября. Как отмечали эксперты, объединением интересуется все больше стран. Одной из черт БРИКС, по словам специалистов, является учет мнений и интересов всех государств-участников в отличие от НАТО, где свои амбиции реализует за счет других американская сторона.
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Никита Кротов