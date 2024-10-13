Политолог Безпалько: Тяга многих стран к БРИКС показывает усталость мира от США

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Обширный и всё увеличивающийся список государств, которые проявляют интерес к вступлению в БРИКС, говорит о том, что страны во всём мире ищут альтернативу диктату США, которые тщетно пытаются сохранить своё доминирующее положение.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что количество государств, желающих в той или иной форме сотрудничать с БРИКС, в том числе в качестве полноправных участников организации, достигло 34.
По словам эксперта, деградирующие Соединённые Штаты ещё пытаются сохранить былое господство, но усталость от их диктата среди стран мира налицо. В этих условиях понятно желание развивающихся государств иметь альтернативу, на которую можно опереться и где можно получить поддержку. В качестве такой альтернативы, где можно строить равноправные экономические отношения, а не просто получать указания, и выступает БРИКС, заключил Безпалько.
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Александр Бойцов