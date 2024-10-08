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Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

Перейра: Куба запросила статус страны-партнера БРИКС с помощью России
08 октября 2024, 06:58
Фото: istock/btgbtg

Фото: istock/btgbtg

Правительство Кубы направило официальную просьбу о присоединении к блоку БРИКС в статусе страны-партнера.
Запрос был передан российскому президенту Владимиру Путину, который на данный момент возглавляет объединение, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

«Куба официально обратилась с просьбой о включении в БРИКС как страны-партнера в письме к президенту России Владимиру Путину», — написал Перейра в своем блоге в социальной сети X.


Он отметил, что Куба видит в БРИКС ключевого игрока на мировой арене, особенно для стран Глобального Юга.

Напомним, посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва ожидает участие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Президент Мигель Диас-Канель получил приглашение лично от Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что БРИКС также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в объединение БРИКС входят 17 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия. К саммиту намерены присоединиться лидеры и других государств.

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В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»
08 октября 2024, 06:40

В рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают мирное урегулирование конфликта на Украине, однако основное внимание сосредоточено на «формуле Зеленского».
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова.Жданова отметила, что на Западе пытаются продвигать «мертворожденную» формулу украинского президента Владимира Зеленского, при этом игнорируя реальное положение дел. Россия, по ее словам, не видит смысла участвовать в таких инициативах, которые пытаются «продать» Москве под видом «нового формата».

«Любые переговоры должны основываться на реальных геополитических условиях и учитывать факты на земле, как это было предложено президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года», — добавила Жданова.
Ранее Владимир Путин выдвинул свои мирные предложения, включающие немедленное прекращение огня и начало переговоров при условии вывода украинских войск с новых российских регионов и отказа Украины от вступления в НАТО.

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В Китае прошло световое шоу дронов по случаю дня рождения Путина
08 октября 2024, 06:20

Фото: Сайт Кремля

В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, в честь 72-го дня рождения президента России Владимира Путина состоялось впечатляющее световое шоу с использованием дронов.
Десятки беспилотников взмыли в ночное небо, выстроившись в портрет российского лидера, создавая уникальный визуальный эффект.

Организаторы шоу также вывели в небе надпись "Happy Birthday, Mr. President" ("С Днем рождения, мистер президент"), которая светилась яркими огнями.

Поздравления Владимиру Путину прозвучали не только в Китае. В Африке его поздравили с помощью музыкальных выступлений и коллективных акций. В Нигере местные рэп-исполнители записали песню в честь президента России, а в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, представители общественных организаций также выразили свои поздравления. Ученики школы имени Льва Толстого в Мали и жители Центральноафриканской Республики, изучающие русский язык в Русском доме в Банги, хором пожелали Путину здоровья и успехов.

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Грузия захотела помириться с Россией
Премьер Грузии Кобахидзе: примирение с Россией — приоритет для правительства
08 октября 2024, 03:50

Фото: istock/Timur Malazoniia

Примирение с Россией является ключевым приоритетом для правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»,
Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что прагматичный подход и мирное урегулирование конфликта с Россией остаются важнейшими задачами правительства.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — сказал Кобахидзе в ходе презентации предвыборной кампании партии. Его слова передает РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН выразил готовность содействовать историческому примирению между Грузией, Абхазией и Северной Осетией. В Тбилиси положительно восприняли эти заявления, что отмечено в сообщении «Национальной службы новостей».

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Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения
08 октября 2024, 02:14

Фото: сайт Кремля

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, назвав его своим «самым близким другом».
Сообщение с поздравлением было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет стоять на стороне России и поддерживать её.В своем послании лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и двусторонних отношений между странами, а также заверил в «всесторонней и бескорыстной поддержке российской армии и народа» в их справедливом деле.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.

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Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
Подполковник Дэвис: «план победы» Зеленского не имеет смысла
08 октября 2024, 02:07

Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его лишённым смысла и противоречивым. Об этом Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее Зеленский сообщил в интервью ABC News, что намерен обсудить свой «план победы» с союзниками на встрече в Рамштайне 12 октября. При этом украинский лидер выразил надежду на достижение мира через военные действия, что вызвало у экспертов в США недоумение.

«Он говорит, что не будет никаких переговоров, а потом заявляет, что хочет дипломатического разрешения конфликта. Это противоречием», — отметил Дэвис.
По мнению подполковника, Зеленский запутался в политико-дипломатических терминах, не понимая различий между дипломатией и военным урегулированием.

Ранее сообщалось, что украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая.

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Разведка США обвинила Россию во влиянии на американцев перед выборами президента
Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты перед выборами
08 октября 2024, 01:44

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Американская разведка заявила, что Россия предпринимает попытки повлиять на избирателей в ключевых колеблющихся штатах перед президентскими выборами 5 ноября.
Об этом сообщил представитель офиса директора Национальной разведки США на специальном брифинге, не предоставив при этом конкретных доказательств.

«Россия нацелилась на колеблющиеся штаты для проведения операций по влиянию, которые наиболее заметны именно в этих регионах», — отметил он.
Также представитель разведки указал, что спецслужбы не могут оценить эффективность предполагаемых попыток вмешательства. По его словам, эти действия направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа. В то же время, Иран, как утверждается, оказывает поддержку вице-президенту Камале Харрис.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эти заявления голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал отсутствие доказательств таких утверждений.

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Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президентом США является не он
08 октября 2024, 00:45

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы продолжают гибнуть в военных действиях, потому что президентом Соединённых Штатов сейчас является не он.
«Многие люди жили бы сегодня, и Украина оставалась бы Украиной. Это действительно плохое руководство США. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Все это понимают», — сказал Трамп в своём выступлении.
Трамп неоднократно критиковал действия нынешней администрации США, возлагая на неё ответственность за продолжение конфликта в Украине. По его мнению, более активная роль Вашингтона в урегулировании ситуации могла бы предотвратить эскалацию и спасти жизни тысяч людей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, где Трамп будет представлять Республиканскую партию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

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Зеленский пообещал доработать «план победы» и опубликовать его
08 октября 2024, 00:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности.
Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

«Поняв все позиции наших партнеров и оценив реальные возможности для Украины, мы усилим наш план победы и сделаем его публичным. Важно, чтобы перспектива была понятна каждому в нашей стране», — сообщил Зеленский.
Также президент отметил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и военно-политическими аспектами плана.

Ранее сообщалось, что в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ. По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.

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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле
07 октября 2024, 22:52

Фото: istockphoto/zabelin

Правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира». Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.
«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо (Тель-Авив — прим. ред.) ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар», — указано в сообщении.
Помимо этого, хуситы также отметили, что атаковали Тель-Авив и Эйлат при помощи групп беспилотников.

Вооруженные силы «Ансар Алла» подчеркнули, что продолжат блокировать Красное и Аравийское море для связанных с Израилем судов, пока продолжается война в Газе и Ливане.

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