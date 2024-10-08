Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

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Правительство Кубы направило официальную просьбу о присоединении к блоку БРИКС в статусе страны-партнера.
Запрос был передан российскому президенту Владимиру Путину, который на данный момент возглавляет объединение, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.
Он отметил, что Куба видит в БРИКС ключевого игрока на мировой арене, особенно для стран Глобального Юга.
Напомним, посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва ожидает участие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Президент Мигель Диас-Канель получил приглашение лично от Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что БРИКС также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в объединение БРИКС входят 17 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия. К саммиту намерены присоединиться лидеры и других государств.
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«Куба официально обратилась с просьбой о включении в БРИКС как страны-партнера в письме к президенту России Владимиру Путину», — написал Перейра в своем блоге в социальной сети X.
Он отметил, что Куба видит в БРИКС ключевого игрока на мировой арене, особенно для стран Глобального Юга.
Напомним, посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва ожидает участие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Президент Мигель Диас-Канель получил приглашение лично от Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что БРИКС также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в объединение БРИКС входят 17 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия. К саммиту намерены присоединиться лидеры и других государств.
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Елена Перлова