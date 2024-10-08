Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

Правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира». Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.