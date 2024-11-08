Азаров допустил заключение Киевом мира с Москвой под давлением Трампа

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что Украина может согласится на заключение мира с Россией под давлением нового избранного президента США Дональда Трампа.
«Если это будет в его интересах, то Трамп, конечно, сможет заставить Украину подписать мирный договор с Россией. Он имеет огромное влияние на киевский режим. Они его подчиненные, как тут не пойти на его условия», — отметил в беседе с NEWS.ru Азаров.
Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план.
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Мелисса Тимофеева