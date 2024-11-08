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Стало известно, что Зеленский может сесть за стол переговоров с Путиным

Hürriyet: Зеленский сядет за стол переговоров, потеряв поддержку США
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план. Об этом информирует турецкая газета Hürriyet.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США.



Издание сообщает, что самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин, по мнению авторов, уже ожидал победы Трампа и рассчитывал на возможность сесть за стол переговоров с Зеленским, который, как утверждается, потерял поддержку США. Этот расчет Путина, как отмечается, сработал.

«Этот процесс может вывести президента Турции Тайипа Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом», — информирует издание.

Ранее в бундестаге призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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08 ноября 2024, 09:38

Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» заявил, что граница между Украиной и Россией должна быть установлена в соответствии с решением жителей Донбасса и Новороссии, которые по итогам референдума стали частью Российской Федерации.
Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться динамикой событий.

Кроме того, Путин напомнил, что решение жителей бывших украинских регионов о провозглашении независимости и вхождении в состав России является законным и основанным на международном праве.
«Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями», — отметил Путин.
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Путин: никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие
08 ноября 2024, 08:33

Президент РФ Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин выразил опасения по поводу потенциального применения ядерного оружия Западом в условиях нарастания международной напряженности. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что никто не может гарантировать, что в случае эскалации угроз и разрушения правовых и моральных норм ядерное оружие не будет использовано.

Владимир Путин подчеркнул, что современные международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, и добавил, что технологии в области ядерного оружия продолжают развиваться.

«Клуб обладателей такого оружия расширяется», — отметил он, подчеркивая важность осознания рисков, связанных с его применением.

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 7 ноября.

Напомним, что основной темой встречи стало обсуждение «Прочного мира — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке», согласно информации с сайта Кремля.

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В бундестаге призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин
08 ноября 2024, 08:07

Владимир Зеленский

Член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн обратилась к правительству ФРГ с запросом о подсчете затрат, понесенных немецкими налогоплательщиками в результате визита Владимира Зеленского в Берлин 11 октября 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру».
В своем письме Бохманн акцентировала внимание на сбоях в общественном транспорте и заторах на дорогах, вызванных мерами безопасности во время визита.

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов и заторов из-за перекрытия дорог» — говорилось в запросе.

Однако правительство Германии отказалось предоставить ответ на этот запрос. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн подчеркнула, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».

Напомним, что визит Владимира Зеленского был приурочен к встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которой Берлин объявил о выделении Киеву 600 миллионов евро на военную помощь.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по российским городам и применять смертоносное оружие.

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#конфликт
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Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин
Путин: Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией
08 ноября 2024, 07:57

Президент РФ Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира. Об этом пишет РИА Новости.
С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 7 ноября. Напомним, что основной темой встречи стало обсуждение «Прочного мира — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке», согласно информации с сайта Кремля.

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и назван в честь озера Валдай, где прошла первая конференция. Клуб собрал более 9 000 участников, включая учёных, исследователей и политиков со всего мира.

На форумах обсуждаются вопросы политологии, экономики, истории и международных отношений. Президент России Владимир Путин регулярно выступает перед участниками клуба.

Ранее Путин отметил, что Россия постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Заявление Путина на «Валдае» в адрес США
Академик Дынкин: Путин открыт к диалогу и дал сигнал США
08 ноября 2024, 05:39

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» подтвердил позицию Москвы по множеству международных вопросов и выразил готовность к диалогу с Вашингтоном. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН Александр Дынкин, глава Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова (ИМЭМО РАН).
Дынкин отметил, что Путин направил сигнал Соединенным Штатам, выразив открытость к взаимодействию и поздравив нового, 47-го президента США.

«Это основной сигнал мира», — подчеркнул эксперт.
Также Путин подтвердил позиции России по отношениям с Китаем, Индией и ближневосточному кризису.

Александр Дынкин добавил, что президент продемонстрировал «широкую палитру международной жизни», подчеркнув уникальность подхода Путина на мировой арене.

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#владимир путин
#президент
#мнение
#трамп
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Губернатор Саратова сообщил о ликвидации БПЛА
Губернатор Бусаргин: системы ПВО сбили БПЛА над Саратовым
08 ноября 2024, 04:40

Фото: iStock/sommersby

В небе над Саратовом был ликвидирован беспилотник, обломки которого упали в промышленной зоне Заводского района.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Ночью над Саратовом был ликвидирован БПЛА, обломки упали в промышленной зоне. На месте работают экстренные службы, и пострадавших, по предварительным данным, нет», — отметил глава региона.
Ранее Бусаргин был предупрежден о возможной угрозе атаки беспилотника Министерством обороны. Благодаря этому все экстренные службы были вовремя приведены в полную готовность, что позволило избежать жертв.

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Главой аппарата администрации Трампа впервые станет женщина
Главой аппарата Белого дома при Трампе станет его советница — Сюзан Уайлс
08 ноября 2024, 04:07

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.
Команда переходного периода республиканца сообщила, что Трамп высоко ценит профессиональные качества Уайлс, называя её «сильной, умной и уважаемой». Он подчеркнул, что её назначение символизирует важный шаг в гендерном составе его администрации.

67-летняя Уайлс займет ключевую позицию, хотя, как ожидается, в публичной сфере она будет появляться редко.

В прошлой администрации Трампа на министерских должностях было всего три женщины, что подвергалось критике за гендерный дисбаланс.

После прошедших 5 ноября выборов Трамп победил Харрис, и 20 января он официально вступит в должность, приняв дела от уходящей администрации.

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#дональд трамп
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#выборы
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Депутат Рады призвал Зеленского к переговорам с РФ ради страны
Депутат Шевченко: Запад может отказаться от Зеленского, если он не пойдет на переговоры
08 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/NISIT RAWO

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Владимира Зеленского начать диалог о завершении конфликта, даже если это повредит его личным амбициям.

«Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти, но страна важнее личных амбиций», — написал Шевченко в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, если Зеленский не захочет обсуждать завершение конфликта, западные союзники сами примут это решение и, вероятно, отстранят его от власти.

В четверг стало известно, что Зеленский может быть вынужден поддержать план мира, если его предложит избранный президент США Дональд Трамп.

Wall Street Journal сообщал, что окружение Трампа рассматривает возможность заморозки конфликта и создания демилитаризованной зоны вдоль линии фронта.

В обмен от Киева потребуют временно воздержаться от вступления в НАТО. Кремль, в лице Дмитрия Пескова, назвал статью абстрактной.

Ранее Трамп заявлял, что способен решить украинский конфликт за один день путем переговоров. Он неоднократно критиковал Зеленского, называя его «торгашом» за получение многомиллиардной помощи после каждого визита в США.

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#конфликт
#дональд трамп
#кремль
#telegram
#нато
#зеленский
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Сделка по Украине: Трамп должен сделать первый шаг
Time раскрыл, какой шаг Трампа по вопросу Украины заинтересует русских
08 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/Sven Loeffler

Если Дональд Трамп, новый президент США, решит заключить сделку с Владимиром Путиным по Украине, «русские будут заинтересованы», сообщает журнал Time.
По словам бывшего чиновника из американской администрации, Москва готова рассмотреть варианты урегулирования конфликта, но не станет проявлять инициативу, пока Вашингтон не определится с предложениями.

В Time отмечают, что первый шаг должен сделать именно Трамп.

Ранее, на заседании клуба «Валдай», Владимир Путин поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, чтобы позвонить ему. Однако президент России добавил, что не планирует делать это первым.

В интервью NBC Трамп сообщил, что пока не разговаривал с Путиным, но выразил уверенность, что такой разговор состоится.

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#сша
#владимир путин
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