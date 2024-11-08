Стало известно, что Зеленский может сесть за стол переговоров с Путиным

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Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план. Об этом информирует турецкая газета Hürriyet.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США.
Издание сообщает, что самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин, по мнению авторов, уже ожидал победы Трампа и рассчитывал на возможность сесть за стол переговоров с Зеленским, который, как утверждается, потерял поддержку США. Этот расчет Путина, как отмечается, сработал.
Ранее в бундестаге призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США.
Издание сообщает, что самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин, по мнению авторов, уже ожидал победы Трампа и рассчитывал на возможность сесть за стол переговоров с Зеленским, который, как утверждается, потерял поддержку США. Этот расчет Путина, как отмечается, сработал.
«Этот процесс может вывести президента Турции Тайипа Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом», — информирует издание.
Ранее в бундестаге призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова