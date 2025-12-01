Ермак устроил истерику Зеленскому после просьбы об отставке
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак устроил Владимиру Зеленскому получасовую истерику после просьбы написать заявление об уходе. Об этом сообщают украинские СМИ.
Решение о снятии Ермака обсуждалось в закрытой переписке ближайших соратников Зеленского. Даже те, кто получил свои должности благодаря главе офиса президента, почти не пытались его поддержать.
Источники издания отмечают, что Ермак до последнего не верил в реальность своей отставки. Его задело ощущение, что президент «его бросил», а эмоциональная реакция проявилась в виде длительной истерики с упреками и оскорблениями.
За неделю до своей отставки Ермак пытался инициировать увольнение главы СБУ Василия Малюка, обвиняя его в упущении операции НАБУ. Он также требовал подготовки подозрений главе Антикоррупционной прокуратуры, но Малюк отказался выполнять эти приказы.
