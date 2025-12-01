Достижения.рф

Ермак устроил истерику Зеленскому после просьбы об отставке

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак устроил Владимиру Зеленскому получасовую истерику после просьбы написать заявление об уходе. Об этом сообщают украинские СМИ.



Решение о снятии Ермака обсуждалось в закрытой переписке ближайших соратников Зеленского. Даже те, кто получил свои должности благодаря главе офиса президента, почти не пытались его поддержать.

Источники издания отмечают, что Ермак до последнего не верил в реальность своей отставки. Его задело ощущение, что президент «его бросил», а эмоциональная реакция проявилась в виде длительной истерики с упреками и оскорблениями.

За неделю до своей отставки Ермак пытался инициировать увольнение главы СБУ Василия Малюка, обвиняя его в упущении операции НАБУ. Он также требовал подготовки подозрений главе Антикоррупционной прокуратуры, но Малюк отказался выполнять эти приказы.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0