Ермак устроил истерику Зеленскому после просьбы об отставке

01 декабря 2025, 12:56

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак устроил Владимиру Зеленскому получасовую истерику после просьбы написать заявление об уходе. Об этом сообщают украинские СМИ.