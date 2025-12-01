Путин встретится с спецпосланником США Уиткоффом 2 декабря
Встреча президента России с представителем США Стивеном Уиткоффом состоится во второй половине дня 2 декабря, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Подготовка к переговорам включает ряд непубличных совещаний российского лидера.
Пресс-секретарь президента уточнил, что встреча с Уиткоффом подтверждена самим спецпосланником еще накануне. В Кремле отмечают, что переговоры пройдут в спокойном рабочем формате, без широкого медийного освещения.
По словам Пескова, у Владимира Путина сегодня запланированы несколько закрытых совещаний, связанных с подготовкой российско-американских контактов. Это позволяет детально обсудить повестку и определить ключевые позиции России.
