Азербайджан готов участвовать в разрешении конфликта на Украине, заявил Алиев

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk
Азербайджан, в случае необходимости, будет готов принять участие в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом в рамках Международного форума Черноббио заявил глава государства Ильхам Алиев.
Он напомним, что Азербайджан в течение 70 лет был частью Советского Союза вместе с Россией и Украиной, поэтому разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне продолжают осуществляться.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан может сыграть определённую роль в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, поэтому, если помощь Баку понадобится, она будет оказана.
В настоящее время Алиев по приглашению итальянского президента Серджо Матареллы находится с рабочим визитом в Италии.
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Алиев подчеркнул, что Азербайджан может сыграть определённую роль в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, поэтому, если помощь Баку понадобится, она будет оказана.
В настоящее время Алиев по приглашению итальянского президента Серджо Матареллы находится с рабочим визитом в Италии.
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Анастасия Чинкова