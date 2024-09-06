Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского о завершении конфликта до зимы

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Идею украинского президента о завершении конфликта уже нынешней осенью вполне возможно воплотить в жизнь. Но для этого необходимо выполнить те условия, о которых говорил президент РФ Владимир Путин.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, российский лидер достаточно чётко и понятно всё сформулировал, когда озвучивал тезисы, необходимые для заключения мира на Украине, выступая в министерстве иностранных дел РФ.
Однако собеседник издания выразил большие сомнения по поводу согласия Зеленского на упомянутые условия. Он отметил, что киевский режим в последнее время ведёт себя алогично, а власти, начиная с президента, делают противоречивые, а порой и взаимоисключающие утверждения. В обсуждении возможных переговоров с Киевом сенатор призвал оставаться «осторожными оптимистами».
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