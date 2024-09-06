Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского о завершении конфликта до зимы

Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского о завершении конфликта до зимы

06 сентября 2024, 19:02
Фото: istockphoto/FabrikaCr

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Идею украинского президента о завершении конфликта уже нынешней осенью вполне возможно воплотить в жизнь. Но для этого необходимо выполнить те условия, о которых говорил президент РФ Владимир Путин.


Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, российский лидер достаточно чётко и понятно всё сформулировал, когда озвучивал тезисы, необходимые для заключения мира на Украине, выступая в министерстве иностранных дел РФ.

Однако собеседник издания выразил большие сомнения по поводу согласия Зеленского на упомянутые условия. Он отметил, что киевский режим в последнее время ведёт себя алогично, а власти, начиная с президента, делают противоречивые, а порой и взаимоисключающие утверждения. В обсуждении возможных переговоров с Киевом сенатор призвал оставаться «осторожными оптимистами».

Читайте также:

Зеленский призвал западных союзников завершить конфликт на Украине осенью

Зеленский выразил желание увидеть Россию на втором саммите мира

Нарышкин: переговоры с Киевом недопустимы после атаки в Курской области
#режим
#лидер
#рф
#владимир зеленский
#владимир путин
#переговоры
#конфликт
«Чушь»: Песков осудил претензию США к России
Песков: Россия не вмешивается в президентские выборы в США
06 сентября 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Россия не вмешивается в проведение президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие обвинения со стороны Вашингтона.
Москву уже не в первый раз обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Но это всё «чушь», поскольку Россия никогда не совершала таких действий, заявил Песков в беседе с газетой Washington Post.

Ранее Белый дом потребовал, чтобы Путин перестал говорить о проведении выборов в США после его заявления на Восточном экономическом форуме о кандидате Камале Харрис. Президент сыронизировал, что раз нынешний глава США Джо Байден попросил своих союзников поддержать нового кандидата от демократов, то российская сторона выполнит эту рекомендацию.

Читайте также:

«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис

В США исчезнет потребность использовать Россию, не исключил Песков

«Тонкий политический троллинг»: политолог высказался о призыве Путина поддержать Харрис
#дмитрий песков
#выборы
#сша
#россия
#президент
#джо владимир путин
#камала харрис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Петагона Остин выступил за мир с Россией входе поставок оружия на Украину
Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине закончится путем переговоров
06 сентября 2024, 19:05

Фото: сайт Конгресса США

Конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но точные сроки пока неизвестны. Об этом заявил глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии.
«Этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», – цитирует Остина ТАСС.

Мирный договор России с Украиной власти США обсуждали во время заседания по координации очередной поставки оружия Киеву от стран Запада.
«США продолжат работать над тем, чтобы Украина оказалась в наилучшей позиции для мирных переговоров», – добавил глава американского военного ведомства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил западных союзников посодействовать, чтобы завершить конфликт с Россией этой осенью. Каким именно путем Украина планирует закончить войну, Зеленский не уточнил.

Читайте также:

Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского о завершении конфликта до зимы

В Раде признали страшную правду о власти на Украине

Пентагон анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на 250 млн долларов
#сша
#конфликт
#президент
#договор
#украина
#поставки
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы по системе ДЭГ
06 сентября 2024, 18:26

Telegram-канал С. Собянина

Столичный мэр Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования.
«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме. По его словам, все УИКи открылись вовремя. За их работой будут следить видеонаблюдатели на протяжении трех дней выборов.

Напомним, с 6 по 8 сентября москвичи выбирают депутатов в Мосгордуму, при этом жители Троицкого и Новомосковского округов будут голосовать за муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн можно с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

Читайте также:

Явка подмосковных избирателей на выборах к 18:00 превысила 9%

Три тысячи человек проголосовали в Москве при помощи бумажных бюллетеней

Памфилова сообщила об открытии избирательных участков в 49 регионах России
#выборы
#жители
#человек
#онлайн
#telegram
#явка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Явка подмосковных избирателей на выборах к 18:00 превысила 9%
06 сентября 2024, 18:14

Явка избирателей в Московской области, где стартовали выборы депутатов Советов депутатов городских округов, по состоянию на 18:00 составила 9,21%. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Явка на избирательных участках составила 4,33%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 63,84% избирателей», – сообщили в пресс-службе.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%

Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах

За выборами в Реутове следят более 450 наблюдателей
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#мособлизбирком
#едг
#дэг
#участок
#избиратели
#явка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чернобыль покажется разминкой»: «Росатом» оценил опасность удара по Курской АЭС
«Росатома»: Чернобыль покажется разминкой в случае удара по Курской АЭС
06 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/IG_Royal

В случае военного удара по Курской АЭС последствия аварии на Чернобыльской станции в 1986 году покажутся разминкой. ОБ этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, говоря о попытках ВСУ атаковать КАЭС.
«Нужно рассказать о последствиях для России, Украины, Белоруссии, Европы, Турции и всего этого куска Земли вокруг Черного моря в случае безрассудных действий. Я отвечу так: Чернобыль покажется разминкой по сравнению с тем, что будет, если будет произведен военный удар по работающему РБМК-100», – приводит слова Лихачева ТАСС.

В ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде Лихачев уже отмечал, что «Росатом» не сомневается в намерении Киева атаковать и захватить Курскую атомную электростанцию. Специалисты МАГАТЭ в свою очередь пообещали оперативно прибыть на Курскую АЭС в случае опасности.

Встреча Лихачева с главой МАГАТЭ Гросси прошла 6 сентября в Калининграде в закрытом режиме. Стороны обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, котонные регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.

Читайте также:

В Германии назвали одно условие для начала ядерной войны в Европе

Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о поддержке Украины
#специалисты
#аэс
#встреча
#магатэ
#удар
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кабмин Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ
06 сентября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/DmyTo

Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ. Кроме того, предлагается допустить службу иностранцев в военной разведке страны.
Такое предложение озвучил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, передаёт ТАСС. Как он написал в своём телеграм-канале, кабинет министров уже одобрил внесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно нововведениям, будет предусмотрена возможность комплектования офицерского состава Вооружённых сил Украины, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон о разведке. В настоящее время этот закон прямо запрещает принимать на службу иностранцев.

Читайте также:

«УП»: Зеленский хочет уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив

Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ

На Украине анонсировали создание нового типа войск
#изменения
#закон
#страны
#украина
#правительство
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Азербайджана в Италии: Мы не будем частью антироссийских санкций
Алиев: Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании
06 сентября 2024, 17:02

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Баку будет не участвовать в антироссийской санкционной политике. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Международном форуме в итальянском Черноббио 6 сентября.
«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», – цитирует Алиева РИА Новости.

Также лидер Азербайджана добавил, что у Баку очень хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. Алиев добавил, что его страна готова стать посредником в разрешение конфликта межу Киевом и Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность помочь Алиеву в заключении мирного договора между Ереваном и Баку. После о подготовке
азербайджано-армянского мирного договора говорил и сам Ильхам Алиев.

Читайте также:

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Экс-сенатор США Блэк объяснил обвинения Штатов во «вмешательстве» РФ в выборы

«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис
#президент
#отношения
#лидер
#азербайджан
#украина
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала обвинения США против RT нарушением свободы слова
06 сентября 2024, 16:13

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.
«Мы будет ставить этот вопрос, приводить в качестве очередного доказательства виновности США в нарушении прав человека, в наступлении на свободу слова и в покушении на демократические основы. Речь идёт не только о покушении на принципы демократии, но и на ту самую американскую демократическую модель, которой США так гордились», — приводит RT слова Захаровой.

А зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что Западу не удалось и в будущем не удастся изолировать Россию от остального мира. Это доказывают итоги Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024.

«ВЭФ — площадка для диалога между органами власти и бизнесом на международном уровне. Здесь происходит плотное общение, обсуждение различных инициатив. Итог — подписание договоров о сотрудничестве, соглашений. В этом году была рекордная сумма, на которую были подписаны контракты. Это говорит о том, что несмотря ни на какие санкции Россия не осталась в изоляции», — приводят «Известия» слова Спиридонова со ссылкой на «Дума ТВ».

Ранее народный артист России Евгений Князев выразил поддержку RT на фоне санкций и отметил огромную аудиторию телеканала во всём мире.

Читайте также:

Евгений Князев заявил об огромной аудитории RT в мире

Симоньян собирается подать в суд на Би-би-си из-за фейков

Симоньян попросила журналистов из США «не кормить её тщеславие фастфудом»
#сша
#россия
#санкции
#итоги
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде признали страшную правду о власти на Украине
Нардеп Колтунович: власть на Украине больше не способна выполнять свои функции
06 сентября 2024, 16:09

Фото: iStock/krblokhin

Украина больше не может выполнять свои базовые функции. Такое заявление сделал депутат Александр Колтунович на заседании Верховной рады.
«Экономические и бюджетные неурядицы, которые мы имеем на сегодняшний день, выливаются в дефицит бюджета, в дефицит оборонного бюджета и в целом в неспособность выполнять свои базовые функции», — заявил Колтунович.

Он также отметил, что украинское руководство больше не может обеспечить даже защищенные статьи бюджета страны. Нардеп подчеркнул, что в дальнейшем эта ситуация обернется огромными проблемами.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Риксолана Пидласа заявила, что у министерства обороны Украины закончились средства на выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. По ее словам, Минобороны обратилось с заявлением о том, что в ведомстве закончились деньги на боевые выплаты, которые должны быть произведены 20 сентября.

Читайте также:

«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы

Сикорский в первой беседе с новым украинским коллегой поднял вопросы истории

Пентагон анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на 250 млн долларов
#деньги
#выплаты
#страны
#дефицит
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф