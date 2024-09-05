Зеленский выразил желание увидеть Россию на втором саммите мира

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Представители России «обязательно» должны участвовать по втором саммите мира, поскольку без Москвы завершить конфликт дипломатическим путём будет очень сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал NBC.
Глава государства отметил, что многие страны просили Киев принять российских представителей на саммите. Зеленский подчеркнул, что выступает за такой план развития событий.
Ранее, в конце августа, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона неоднократно заявляла о своём желании и готовности перейти к переговорному процессу, однако после наступления ВСУ в Курской области такие переговоры больше неактуальны.
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Анастасия Чинкова