Азербайджан и Армения отказываются от территориальных претензий друг к другу
Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу. Об этом говорится в проекте мирного договора, опубликованном Министерством иностранных дел Азербайджана.
Также в документе говорится о том, что страны отказываются от применения силы друг против друга; на границе между Азербайджаном и Арменией не будет присутствия сил третьих стран; Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на основе отдельного соглашения; Ереван и Баку установят дипломатические отношения после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения.
В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках, указано в соглашении.
На прошлой неделе в Вашингтоне главы Армении и Азербайджана при посредничестве Соединённых Штатов подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта. Известно, что стороны обязались не начинить боевые действия и приступить к нормализации отношений. Кроме того, оба государства подписали с США ряд соглашений о сотрудничестве.
