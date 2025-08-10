«Безопасный и красивый город»: Трамп объявил охоту на бездомных в Вашингтоне

10 августа 2025, 20:47

Трамп заявил о намерении убрать всех бездомных с улиц Вашингтона

Фото: iStock/Srdjanns74

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении навести порядок в Вашингтоне, убрав с улиц столицы бездомных и преступников. Об этом сообщает ТАСС.