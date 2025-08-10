«Безопасный и красивый город»: Трамп объявил охоту на бездомных в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении навести порядок в Вашингтоне, убрав с улиц столицы бездомных и преступников. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что собирается сделать Вашингтон «более безопасным и красивым городом», и пообещал решительные меры в отношении правонарушителей.
Глава государства подчеркнул жёсткость своей позиции, заявив, что преступникам не нужно уезжать, потому что их посадят в тюрьму, «где им и место».
Своё заявление Трамп сопроводил публикацией фотографий, на которых запечатлены мусор, палатки бездомных и засорённые улицы столицы. Политик не впервые поднимает тему порядка и безопасности, делая её одной из ключевых в своей кампании.
Читайте также: