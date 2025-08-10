Вэнс: встреча Путина и Зеленского до переговоров с Трампом была бы непродуктивной
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения в полезности возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским до переговоров между лидерами России и США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Политик, комментируя идею такой встречи, заявил, что не считает её потенциально продуктивной.
В то же время Вэнс подчеркнул, что США продолжают поддерживать диалог с Киевом, в котором участвуют сам американский вице-президент, а также госсекретарь Марко Рубио.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в штате Аляска. В настоящее время рассматривается возможность присутствия на переговорах Владимира Зеленского.
Читайте также: