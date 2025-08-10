Вэнс: встреча Путина и Зеленского до переговоров с Трампом была бы непродуктивной

10 августа 2025, 18:14

Фото: iStocK/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения в полезности возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским до переговоров между лидерами России и США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.