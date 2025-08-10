Чат-бот соцсети Трампа назвал лучшим президентом США Барака Обаму
В соцсети президента США Дональда Трампа, Truth Social, появился чат-бот с искусственным интеллектом, который не поддерживает ключевые высказывания Трампа и назвал лучшим американским лидером Барака Обаму. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что на вопрос о лучшем президенте Truth Search AI ответил, что, согласно результатам последних социальных опросов, самым популярным из ныне живущих президентов США является Барак Обама.
Кроме того, чатбот выразил несогласие с некоторыми заявлениями Трампа, в частности, с обвинениями демократов в фальсификации выборов 2020 года и с утверждениями о положительном эффекте тарифной политики Трампа на экономику.
Читайте также: