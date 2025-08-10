Чат-бот соцсети Трампа назвал лучшим президентом США Барака Обаму

10 августа 2025, 16:29

Барак Обама (фото: kremlin.ru)

В соцсети президента США Дональда Трампа, Truth Social, появился чат-бот с искусственным интеллектом, который не поддерживает ключевые высказывания Трампа и назвал лучшим американским лидером Барака Обаму. Об этом сообщает The Washington Post.