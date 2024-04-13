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Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций ВС Армении
13 апреля 2024, 11:24
Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих вооружённых сил на границе с Арменией из стрелкового оружия.
По данным ведомства, утром 13 апреля армянские военные обстреляли из стрелкового оружия военнослужащих Азербайджана в районе населённого пункта Коханаби.

В результате ВС Азербайджана нанесли ответные удары в направлении армянских войск.



При этом в Минобороны Армении заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. После этого, 9 апреля, стороны снова обвинили друг друга в обстрелах на границе.

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#армения
#азербайджан
#обстрел
#граница
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Россия лишает Украину заработка ударами по ПХГ
Марцинкевич: Удары РФ по ПХГ на западе Украины лишают Киев заработка
13 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/viafilms

Удары российский сил по инфраструктуре подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут лишить страну заработка, об этом заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич в беседе с РИА Новости.
«Удары наносились по системе распределения, там есть группа закачивающих скважин, куда под давлением подается газ, обратным давлением его извлекают из аналогичных скважин. Все они между собой связаны трубопроводами, стоят газоперекачивающие агрегаты, по ним, судя по всему, удар и был нанесен», — объяснил Марцинкевич.

Если удары пришлись именно по этим трубопроводам, то газ, находящийся там, теперь хранится надёжно, извлечь его не представляется возможным. Марцинкевич считает, что Киев переживает именно из-за того, что больше не сможет воровать ресурс из хранилищ.

К тому же, для функционирования хранилищ необходима электроэнергия. В ходе недавних российских ударов по украинской инфраструктуре пострадали и объекты, производящие электроэнергию.

Теперь западные компании вряд ли решатся прибегнуть к хранению газа в украинских хранилищах, считает Марцинкевич.

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#украина
#газ
#вс рф
#энергетика
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«Абсурд»: В Германии высказались о нежелании Шольца провести переговоры с Путиным
Вагенкнехт назвала абсурдом нежелание Шольца провести переговоры с Путиным
13 апреля 2024, 09:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является абсурдом, с таким заявлением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью для T-Online.
«Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах», — прокомментировала ситуацию Вагенкнехт.

Политик считает, что важным условием для мирных переговоров должен стать отказ Соединённых Штатов от военной зоны влияния на территории Украины. Там не должно оставаться ни американских баз, ни американских военных.

По мнению Вагенкнехт, без переговоров ситуация на Украине будет становиться только хуже.

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#германия
#россия
#украина
#переговоры
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Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z
13 апреля 2024, 09:01

Фото: iStock/alzay

Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z. Об этом сообщает Vijesti.
Уточняется, что украинское посольство высказало свое недовольство руководству RTCG по телефону. Глава дипломатической миссии Олег Герасименко комментировать подробности произошедшего не стал.

Сообщается, что RTCG в августе 2023 года объявила конкурс для выбора нового логотипа, победитель был выбран осенью этого же года. В марте 2024 года совет RTCG дал согласие на изменение логотипа.

Напомним, латинская буква Z нанесена на военную технику ВС РФ, которая участвует в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года.

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#конкурс
#вс рф
#посольство
#украина
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Суд приговорил экс-посла США в Боливии к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы
13 апреля 2024, 08:25

Фото: iStock/cyano66

Суд в США приговорил бывшего американского дипломата в Боливии к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Кубы, об этом сообщает CNN.
«Бывший дипломат США приговорен к 15 годам тюрьмы после того, как признал вину в шпионаже для Кубы», — говорится в сообщении телеканала.

Бывшего посла Мануэля Рочу судили в Маями. К пяти годам лишения свободы его приговорили за сговор с иностранным государством и ещё к 10 годам за саму шпионскую деятельность.

Рочу является колумбийцем по происхождению, но позже он получил гражданство США. В ходе судебного заседания он признался, что действительно занимался шпионажем в пользу Кубы.

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#сша
#дипломат
#суд
#шпион
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В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР
Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году
13 апреля 2024, 07:52

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, по этой причине крайне важно признать то решение незаконным и преступным. По словам главы парламента, осталось принять только судебное и политическое решения.

Напомним, законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был внесен в Госдуму в прошлом месяце.

Ранее Константинов сообщил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, который будет оцениваться по специальной методике.

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«Не вписывается в реальность»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным
#россия
#страны
#законопроект
#крым
#ущерб
#украина
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«Не вписывается в реальность»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным
Пушков: озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям
13 апреля 2024, 07:30

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям.
Пушков отметил, что Шольц, не осознавая своих действий, «выступает в жанре геополитической фэнтези». По мнению сенатора, политика канцлера ФРГ отражает доктрину Запада, но не как не вписывается в реальность.

Пушков подчеркнул, что два года назад такие заявления можно было трактовать западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, однако в настоящее время они не имеют даже слабой основы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.

Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.

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#политика
#фрг
#операции
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#солдат
#пушков
#олаф украина
#россия
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Австрия призвала своих граждан покинуть Иран
В МИД Австрии призвали граждан покинуть Иран из-за напряженности в регионе
13 апреля 2024, 07:17

Фото: iStock/rarrarorro

В МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну тех, кто в ней уже находится. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за сложившейся напряженной ситуацией в регионе в ближайшее время можно ожидать повышенный уровень опасности. Отмечается, что ​рейсы в Тегеран из Австрии отменены до 18 апреля.

Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. Иран пообещал ответить Израилю на авиаудар, который был нанесён по иранскому консульству в Дамаске.

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#рейсы
#иран
#удар
#атака
#австрия
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Россия подвергла Японию критике за обвинения в ядерной риторике
Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о «ядерных угрозах» России
13 апреля 2024, 06:37

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Первый заместитель постоянного представителя РФ в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал позорным обвинение России в ядерной риторике и угрозах со стороны премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом дипломат написал в соцсети X (Ранее Twitter).
Полянский отметил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в Конгрессе Соединенных Штатов заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия», а также назвал Японию «верным союзником и стойким другом» США.

Стоит отметить, что Кисида не упомянул факт того, что именно США в 1945 году сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

«Какой стыд и позор», — возмутился дипломат.
До этого МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио.

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#дипломат
#полянский
#рф
#япония
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Власти Австрии намерены полностью отказаться от российского газа
Kurier: Глава Минэнерго Австрии хочет отказаться от газа из РФ к 2028 году
13 апреля 2024, 05:16

Фото: istock / Teka77

Глава австрийского Минэнерго Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок российского газа. Об этом информирует издание Kleine Zeitung.
Теперь Гевесслер необходимо получить одобрение со стороны национального совета и Австрийской народной партии. Глава Минэнерго считает, что долю импорта газа из России нужно снизить с 90 до 0% в 2027–2028 газовом году.

Ранее Европа завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Высокий уровень запасов топлива в подземных хранилищах позволит Европе надежно готовиться к следующей зиме. Также снижается вероятность скачка стоимости газа, считают специалисты.

До этого сообщалось, что Евросоюз угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#европа
#отопительный сезон
#специалисты
#законопроект
#газ
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