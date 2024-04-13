Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе

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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих вооружённых сил на границе с Арменией из стрелкового оружия.
По данным ведомства, утром 13 апреля армянские военные обстреляли из стрелкового оружия военнослужащих Азербайджана в районе населённого пункта Коханаби.
В результате ВС Азербайджана нанесли ответные удары в направлении армянских войск.
При этом в Минобороны Армении заявили, что данная информация не соответствует действительности.
Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. После этого, 9 апреля, стороны снова обвинили друг друга в обстрелах на границе.
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Армения сообщила о том, что военные Азербайджана открыли огонь на границе
В результате ВС Азербайджана нанесли ответные удары в направлении армянских войск.
При этом в Минобороны Армении заявили, что данная информация не соответствует действительности.
Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. После этого, 9 апреля, стороны снова обвинили друг друга в обстрелах на границе.
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Анастасия Чинкова