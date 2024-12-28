Азербайджан намерен изменить правила временного пребывания для россиян

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Власти Азербайджана внесут изменения в правила временного пребывания граждан России в республике. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.
Отмечается, что новые правила, применяемые Россией, а также ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в стране, рассматриваются прежде всего в контексте соблюдения прав граждан Азербайджана. Как и в любых внешнеполитических вопросах, азербайджанские власти намерены действовать из принципов взаимности, поэтому подобные меры будут также введены и в отношении россиян.
Гаджизаде подчеркнул, что Баку планирует ввести меры о временном пребывании россиян в стране уже в ближайшие дни.
Напомним, что 1 января вступают в силу новые правила пребывания иностранцев без виз в России. В частности, сокращается срок из нахождения в стране. Теперь он составит 90 дней в течение года вместо такого же количества дней, но в течение 180 дней.
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Гаджизаде подчеркнул, что Баку планирует ввести меры о временном пребывании россиян в стране уже в ближайшие дни.
Напомним, что 1 января вступают в силу новые правила пребывания иностранцев без виз в России. В частности, сокращается срок из нахождения в стране. Теперь он составит 90 дней в течение года вместо такого же количества дней, но в течение 180 дней.
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Анастасия Чинкова