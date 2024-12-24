Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В ходе разговора российский лидер тепло поздравил президента Азербайджана с днём рождения.
Сообщение об этом разговоре опубликовано на сайте Кремля. В ходе беседы главы двух государств отметил важность взаимных визитов и встреч на высшем уровне. Было также отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в уходящем году внёс важный вклад в укрепление двусторонних отношений.
В сообщении также указано, что во время разговора были даны взаимные заверения в продолжении развития партнёрских и союзнических отношений между Россией Азербайджаном.
Не ограничившись поздравительной телеграммой, Владимир Путин в телефонном разговоре ещё раз поздравил Ильхама Алиева с 63-летиием, пожелал коллеге успехов в деятельности на посту главы государства и крепкого здоровья. Алиев тепло поблагодарил Путина за проявленное внимание и поздравления.
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В сообщении также указано, что во время разговора были даны взаимные заверения в продолжении развития партнёрских и союзнических отношений между Россией Азербайджаном.
Не ограничившись поздравительной телеграммой, Владимир Путин в телефонном разговоре ещё раз поздравил Ильхама Алиева с 63-летиием, пожелал коллеге успехов в деятельности на посту главы государства и крепкого здоровья. Алиев тепло поблагодарил Путина за проявленное внимание и поздравления.
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Александр Бойцов