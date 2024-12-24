Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Во время переговоров, которые состоялись в Москве на минувших выходных, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить президенту РФ Владимиру Путину план по сохранению поставок газа на фоне прекращения украинского транзита с 1 января. Такую оценку старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко передало агентство РИА Новости.