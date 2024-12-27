ВНЖ 2025: что такое, как подать, как проверить готовность и какие документы нужны для получения

Фото: iStock/mirsad sarajlic
В ноябре депутаты от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, связанный с регулированием трудовой миграции в России, один из пунктов - запрет на получение ВНЖ (вида на жительство - прим. ред.) и гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора. Кроме того, предлагалось ограничить въезд членов семей мигрантов.
Однако, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против данного законопроекта. По её мнению, идея ограничения получения ВНЖ в России или российского гражданства трудовыми мигрантами является преждевременной.
Стоит отметить, что совсем недавно Совфед одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.
Согласно новому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение в общеобразовательные школы только при условии предъявления документа, подтверждающего законность их пребывания на территории России. Также при приёме в школу ребёнку необходимо успешно сдать тест на знание русского языка.
Несмотря на ужесточение законов и предложенные ограничения, иностранные граждане продолжают приезжать в Россию, в частности на заработки. О том, как подать и получить ВНЖ, какие нужны документы, читайте в материале «Радио 1».
Вид на жительство или ВНЖ — это документ, который даёт право иностранцу постоянно жить в России, свободно въезжать и выезжать из страны, легально работать и пользоваться основными правами гражданина. Для лиц, не имеющих гражданство, ВНЖ заменяет удостоверение личности.
Документы для получения ВНЖ могут понадобиться разные — всё зависит от конкретного случая. Поэтому перед их сбором лучше прийти на консультацию в территориальное подразделение ГУВМ МВД или миграционный центр (такие есть в крупных городах, например в Москве — Многофункциональный миграционный центр). Записаться можно при личном посещении, за границей проконсультироваться и подать документы можно в дипломатическом представительстве или консульстве РФ.
Когда будут собраны документы, необходимо записаться на приём в территориальное подразделение ГУВМ МВД или миграционный центр. Будьте готовы к тому, что придётся отстоять длинные очереди, бывает и так, что у желающих получить ВНЖ не получается подать документы в тот же день.
Когда дойдёт ваша очередь, просто передайте все документы инспектору. Он проверит и, если с документами всё в порядке, даст справку, что они приняты. Если чего-то будет не хватать или бумаги будут некорректно заполнены, заявление не примут, и придётся записываться снова, когда всё исправите.
Если выдачу ВНЖ одобрили, вам пришлют почтой бумажное уведомление об этом. Получить ВНЖ надо в течение 15 дней после вынесенного решения. Иностранцы старше 14 лет должны получить документ лично. Детей младше 14 лет вписывают в ВНЖ родителя или опекуна, туда же вклеивают и фотографии детей.
Вид на жительство даёт право:
Основной пакет документов, который нужно собрать, чтобы подать на ВНЖ, следующий:
Срок рассмотрения заявлений зависит от статуса желающего получить ВНЖ. Так, иностранцам с разрешением на временное проживание (РВП) нужно подождать 4 месяца, гражданам Украины — 4 месяца, высококвалифицированным специалистам или иностранным инвесторам — 3 месяца, гражданам Беларуси и депортированным с территории Крымской АССР — 3 месяца, участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников — 2 месяца, носителям русского языка — 2 месяца, иностранцам, в отношении которых отменено решение о приобретении гражданства РФ, — 2 месяца, иностранцам, в отношении которых прекращено гражданство РФ, — 15 дней, получившим политическое убежище — 15 дней, владельцам ВНЖ с ограниченным сроком действия, желающим заменить его на бессрочный, — 7 дней.
Фото: iStock/Noah Saob
Проще всего проверить готовность ВНЖ на сайте ГУВМ МВД. Понадобится лишь указать регион, дату рождения и номер паспорта, который вы указали при подаче заявления. Данные обновляются автоматически по спискам территориальных органов ГУВМ МВД. Если время рассмотрения заявления вышло, а на сайте указано, что данных о вашем ВНЖ нет, придётся прийти в подразделение и сделать официальный запрос.
Вид на жительство выдают бессрочно. Но его нужно менять в 14, 20 и 45 лет, а также в том случае, если поменяются фамилия, имя или отчество, или если испорчен документ. Электронную карточку выдают на десять лет.
Однако, есть исключение. Высококвалифицированным специалистам и членам их семей выдают ВНЖ на срок действия разрешения на работу. Если трудовой договор расторгнут досрочно, у иностранца будет 30 дней на то, чтобы найти работу и заключить новый договор. Если он не успеет, ВНЖ аннулируют и придётся уехать из страны.
Владельцы ВНЖ со сроком действия могут обменять его на бессрочный: нужно подать заявление, приложить две фотографии и уплатить госпошлину — 6 тыс. рублей.
Отказать в предоставлении ВНЖ могут по нескольким причинам:
Обжаловать отказ в выдаче ВНЖ можно в административном или судебном порядке. В первом случае вы подаёте жалобу на вынесенное решение руководству ГУВМ МВД, во втором — в суд. Чтобы подать жалобу в суд, надо составить исковое заявление. Скорее всего, понадобится помощь юриста. Если начнётся судебное разбирательство, действие отказа временно приостановится — в результате вы сможете остаться в стране до окончания рассмотрения вопроса.
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Стоит отметить, что совсем недавно Совфед одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.
Согласно новому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение в общеобразовательные школы только при условии предъявления документа, подтверждающего законность их пребывания на территории России. Также при приёме в школу ребёнку необходимо успешно сдать тест на знание русского языка.
Несмотря на ужесточение законов и предложенные ограничения, иностранные граждане продолжают приезжать в Россию, в частности на заработки. О том, как подать и получить ВНЖ, какие нужны документы, читайте в материале «Радио 1».
Что такое ВНЖ
Вид на жительство или ВНЖ — это документ, который даёт право иностранцу постоянно жить в России, свободно въезжать и выезжать из страны, легально работать и пользоваться основными правами гражданина. Для лиц, не имеющих гражданство, ВНЖ заменяет удостоверение личности.
Как подать и получить ВНЖ
Документы для получения ВНЖ могут понадобиться разные — всё зависит от конкретного случая. Поэтому перед их сбором лучше прийти на консультацию в территориальное подразделение ГУВМ МВД или миграционный центр (такие есть в крупных городах, например в Москве — Многофункциональный миграционный центр). Записаться можно при личном посещении, за границей проконсультироваться и подать документы можно в дипломатическом представительстве или консульстве РФ.
Когда будут собраны документы, необходимо записаться на приём в территориальное подразделение ГУВМ МВД или миграционный центр. Будьте готовы к тому, что придётся отстоять длинные очереди, бывает и так, что у желающих получить ВНЖ не получается подать документы в тот же день.
Когда дойдёт ваша очередь, просто передайте все документы инспектору. Он проверит и, если с документами всё в порядке, даст справку, что они приняты. Если чего-то будет не хватать или бумаги будут некорректно заполнены, заявление не примут, и придётся записываться снова, когда всё исправите.
Если выдачу ВНЖ одобрили, вам пришлют почтой бумажное уведомление об этом. Получить ВНЖ надо в течение 15 дней после вынесенного решения. Иностранцы старше 14 лет должны получить документ лично. Детей младше 14 лет вписывают в ВНЖ родителя или опекуна, туда же вклеивают и фотографии детей.
Какие права и обязанности должен соблюдать человек, который подаёт на ВНЖ
Вид на жительство даёт право:
- Жить в России и свободно перемещаться по её территории, кроме нескольких закрытых зон.
- Приезжать и уезжать из страны бесчисленное количество раз и без визы.
- Работать в любом регионе без трудового патента или разрешения на работу.
- Получать медицинскую помощь по ОМС.
- Получать соцпособия, пенсию и бесплатное образование, если для этого есть основания.
- Оформлять приглашение на въезд в страну для родственников или знакомых.
- Подать документы на российское гражданство.
- Служить в армии по призыву даже на гражданских должностях, однако можно служить по контракту.
- Работать на муниципальной или госслужбе, в органах безопасности РФ и компаниях, которые обеспечивают госбезопасность.
- Быть капитаном гражданского воздушного судна.
- Служить на военном корабле или входить в состав экипажа российского гражданского водного судна: быть капитаном, его старшим помощником, старшим механиком, радистом.
- Голосовать и избираться на региональном и федеральном уровнях.
- Выезжать из РФ на срок суммарно более полугода в течение календарного года, иначе вид на жительство аннулируют. Исключения: болезнь, смерть родственников или служебная необходимость.
- Посещать закрытые зоны: закрытые военные городки, закрытые административно-территориальные образования и учреждения с регламентированным посещением для иностранцев.
Какие документы нужны для оформления ВНЖ
Основной пакет документов, который нужно собрать, чтобы подать на ВНЖ, следующий:
- Заявление на получение вида на жительство. Если будете подавать заявление лично в МВД, понадобится два экземпляра. Заявление можно заполнить от руки или напечатать на компьютере. но проще всего подать заявление через госуслуги.
- Квитанция об уплате госпошлины. С 1 июля 2024 года размер госпошлины составляет 6 тыс. рублей. Уплатить можно в любом банке или через госуслуги. Реквизиты лучше узнать в отделении ГУВМ МВД, в котором вы будете подавать документы, или онлайн, а также на сайте госуслуг.
- Паспорт, до окончания срока действия которого должно оставаться не менее 2—4 месяцев. Для детей понадобятся свидетельства о рождении.
- Фотографии цветные или чёрно-белые, 35 × 45 мм, без ретуши, 4 шт.
- Сертификат о знании русского языка, истории и права. Чтобы получить сертификат, надо сдать специальный экзамен в аккредитованном образовательном учреждении, обычно такие есть при миграционных центрах. Экзамен платный, его стоимость — около 6 тыс. рублей. Для сдачи понадобится паспорт, его нотариальный перевод, миграционная карта и регистрация. Сертификат, полученный для целей ВНЖ, действует бессрочно. Сертификат не обязаны предоставлять: дети до 18 лет, женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет, носители русского языка, участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, иностранцы, получившие полное школьное или очное высшее образование в России или СССР, граждане Беларуси и Украины, недееспособные или ограниченно дееспособные иностранцы, высококвалифицированные специалисты и члены их семей, иностранцы, чьи родители или дети — россияне и постоянно проживают в стране.
- Медицинские справки. Перед подачей документов надо пройти медкомиссию, получить справку о состоянии здоровья и заключение об отсутствии опасных инфекций — лепры, сифилиса, туберкулеза, а также ВИЧ и наркозависимости. Медкомиссию надо проходить только в специально уполномоченных на это клиниках. Самому собрать все анализы нельзя. Обычно больницы предоставляют такие справки комплексно: платите деньги и за несколько часов сдаёте все анализы и проходите врачей. Чтобы пройти медкомиссию, понадобится паспорт и миграционная карта. Адрес уполномоченного медучреждения можно найти в интернете. Комиссия платная. Цену устанавливает больница, в среднем это 4000—5000 рублей. Срок действия справок — три месяца.
- Подтверждение доходов. Необходимо подтвердить доход не ниже прожиточного минимума в месяц и его легальность, для этого подойдут справки о доходах, выписка о банковском счёте, документ о получении алиментов.
- Документы на жильё нужны, если вы живёте в стране дольше трёх лет: выписка из ЕГРН, если жильё у вас в собственности, договор найма или постоянная регистрация, если снимаете.
Как долго рассматривают ВНЖ
Срок рассмотрения заявлений зависит от статуса желающего получить ВНЖ. Так, иностранцам с разрешением на временное проживание (РВП) нужно подождать 4 месяца, гражданам Украины — 4 месяца, высококвалифицированным специалистам или иностранным инвесторам — 3 месяца, гражданам Беларуси и депортированным с территории Крымской АССР — 3 месяца, участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников — 2 месяца, носителям русского языка — 2 месяца, иностранцам, в отношении которых отменено решение о приобретении гражданства РФ, — 2 месяца, иностранцам, в отношении которых прекращено гражданство РФ, — 15 дней, получившим политическое убежище — 15 дней, владельцам ВНЖ с ограниченным сроком действия, желающим заменить его на бессрочный, — 7 дней.
Фото: iStock/Noah Saob
Как проверить готовность ВНЖ
Проще всего проверить готовность ВНЖ на сайте ГУВМ МВД. Понадобится лишь указать регион, дату рождения и номер паспорта, который вы указали при подаче заявления. Данные обновляются автоматически по спискам территориальных органов ГУВМ МВД. Если время рассмотрения заявления вышло, а на сайте указано, что данных о вашем ВНЖ нет, придётся прийти в подразделение и сделать официальный запрос.
Сколько действует ВНЖ
Вид на жительство выдают бессрочно. Но его нужно менять в 14, 20 и 45 лет, а также в том случае, если поменяются фамилия, имя или отчество, или если испорчен документ. Электронную карточку выдают на десять лет.
Однако, есть исключение. Высококвалифицированным специалистам и членам их семей выдают ВНЖ на срок действия разрешения на работу. Если трудовой договор расторгнут досрочно, у иностранца будет 30 дней на то, чтобы найти работу и заключить новый договор. Если он не успеет, ВНЖ аннулируют и придётся уехать из страны.
Владельцы ВНЖ со сроком действия могут обменять его на бессрочный: нужно подать заявление, приложить две фотографии и уплатить госпошлину — 6 тыс. рублей.
Что делать если отказали в ВНЖ
Отказать в предоставлении ВНЖ могут по нескольким причинам:
- Заявитель был судим, обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, терроризме или экстремизме.
- Заявителя два и более раза привлекали к административной ответственности, за нарушение правил трудовой деятельности, общественного порядка и безопасности или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в течение последнего года перед подачей заявления.
- Заявителя депортировали в течение последних десяти лет или выдворяли из страны в течение последних пяти лет.
- Заявитель принимает наркотики без назначения врача или болен социально опасным заболеванием, например ВИЧ или туберкулезом.
- Заявитель был за пределами России более шести месяцев суммарно в течение календарного года. но есть исключение: если он в это время экстренно лечился, тяжело болел, работал или если умер близкий родственник.
- Заявление оформлено неправильно, поданы не все документы, или в них есть ошибки.
- Заявитель указал неверные сведения о себе или подал поддельные документы.
- Нет доказательства финансовой состоятельности или нет возможности содержать себя и членов своей семьи.
- Нет сведений о постоянной регистрации или документов о недвижимости в собственности либо во владении.
- Выявлен фиктивный брак, который стал основанием для получения РВП;
- Заявитель уехал на постоянное место жительства в другую страну.
Обжаловать отказ в выдаче ВНЖ можно в административном или судебном порядке. В первом случае вы подаёте жалобу на вынесенное решение руководству ГУВМ МВД, во втором — в суд. Чтобы подать жалобу в суд, надо составить исковое заявление. Скорее всего, понадобится помощь юриста. Если начнётся судебное разбирательство, действие отказа временно приостановится — в результате вы сможете остаться в стране до окончания рассмотрения вопроса.
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Анастасия Ларина