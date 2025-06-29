Азербайджан отменил визит делегации в Россию после инцидента в Екатеринбурге
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Отмечается, что делегация парламента страны под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участие в 23-м заседании комиссии Азербайджана и Федерального собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству.
Причиной такого решения стало задержание в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, которых подозревают по делу об убийствах.
В сообщении делегации говорится, что действия российских силовиков в отношении подозреваемых расцениваются как «демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия». Также утверждается, что они якобы совершены «на этнической почве».
Напомним, что управление СК РФ по Свердловской области задержало в Екатеринбурге участников преступной группировки по делу об убийствах в 2001, 2010 и 2011-м годах. В скором времени им изберут меру пресечения.
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