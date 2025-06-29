Стала известна реакция армян России на события в Армении

29 июня 2025, 15:13

Песков: армяне России с болью смотрят на происходящие в Армении события

Фото: iStock/irgit

Проживающие в России армяне с болью смотрят на последние события в Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.