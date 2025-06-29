Стала известна реакция армян России на события в Армении
Проживающие в России армяне с болью смотрят на последние события в Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в России проживает несколько миллионов армян, которые являются гражданами РФ, но с болью смотрят на происходящее в Армении. Многие из них не приемлют действия местных властей.
Песков добавил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Армении. Однако уточнил, что это государство очень близко России.
Напомним, что в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян начал усиливать нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в личном блоге оскорбительные посты в адрес Церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Недавно он заявил о якобы существующем плане оппозиции по организации госпереворота, после чего последовали задержания связанных с Церковью граждан. Такие действия вызвали возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру, поскольку политическое преследование Церкви и её сторонников недопустимо.
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