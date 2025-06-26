На киностудии в Азербайджане произошел мощный взрыв и начался пожар

26 июня 2025, 23:45

SHOT: На территории киностудии «Азербайджанфильм» в центре Баку прогремел взрыв

Фото: iStock/Distortion Media

Мощный взрыв произошел на территории киностудии в центре столицы Азербайджана, городе Баку. Об этом сообщили очевидцы. Слова русскоязычных жителей города передает Telegram-канал SHOT.





Взрыв в пиротехнической зоне киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы прогремел вечером. Предварительно, подорвалось снаряжение, использовавшееся в съемочном процессе. На месте возник сильный пожар, к которому выдвинулись спасательные подразделения и бригады скорой помощи.



Первоначально очевидцы приняли звук взрыва за салют, но его мощность и одиночный характер заставили усомниться. Вскоре они увидели интенсивное зарево от разгоревшегося на киностудии пожара.





«На территории киностудии «Азербайджанфильм» произошел взрыв. (...) Пожар был в короткие сроки локализован», — передает РИА Новости информацию пресс-службы МЧС Азербайджана.