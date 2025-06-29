В Киргизии сообщили о предстоящем визите Владимира Путина

29 июня 2025, 11:17

Глава МИД Киргизии Кулубаев объявил, что Путина ожидают на саммите ОДКБ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Киргизия ожидает визита президента РФ Владимира Путина для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который запланирован в республике на осень. Об этом объявил глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев, сообщило агентство ТАСС.