В Киргизии сообщили о предстоящем визите Владимира Путина
Киргизия ожидает визита президента РФ Владимира Путина для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который запланирован в республике на осень. Об этом объявил глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев, сообщило агентство ТАСС.
Жээнбек Кулубаев обратил внимание, что еще в августе ожидается официальный визит председателя российского правительства Михаила Мишустина. Но точную дату глава киргизского МИД не раскрыл.
Напомним, 29 июня в Чолпон-Ате прошла встреча Кулубаева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, который приехал в Киргизию с официальным визитом. Ожидается, что дипломат также проведет переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым.
Ранее сообщалось, что сенатора Совета Федерации РФ и главу Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича отказались впускать в Армению. Его развернули в аэропорту Еревана. В субботу он планировал вернуться на родину, однако ему пришлось вылететь в Москву в пятницу.
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