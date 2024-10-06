В США раскрыли подробности беседы Путина и Трампа об Украине

Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным спросил его, что он думает о военной помощи Украине. Об этом событии сообщила газета The New York Times.
Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге. В ходе встречи президент США объявил, что планирует оказать Украине помощь оружием, и спросил «Что вы думаете?». Российский лидер ответил, что это ошибка. Журнал отметил, что бывший американский лидер «не стал возражать».
В своем первом телефонном разговоре 28 января 2017 года президенты также обсудили Украину. По словам собеседника издания, Путин рассказал о коррупции на Украине со времен распада Советского Союза, на что Трамп отреагировал сдержанно. Он не согласился с мнением собеседника, но и не стал защищать Украину.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит распада Украины, если Трамп победит на президентских выборах 5 ноября этого года.
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В своем первом телефонном разговоре 28 января 2017 года президенты также обсудили Украину. По словам собеседника издания, Путин рассказал о коррупции на Украине со времен распада Советского Союза, на что Трамп отреагировал сдержанно. Он не согласился с мнением собеседника, но и не стал защищать Украину.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит распада Украины, если Трамп победит на президентских выборах 5 ноября этого года.
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Александр Климов