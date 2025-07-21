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Алиев призвал Украину не мириться с «оккупацией» и использовать опыт Карабаха

Ильхам Алиев ( РИА Новости / Александр Казаков)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, назвав действия России в отношении страны «оккупацией». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Издание отмечает, что Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, призвал Украину «не соглашаться на оккупацию», заявив, что это «созвучно чаяниям украинского народа».

Он также посоветовал Киеву перенять опыт Азербайджана в возвращении Карабаха военным путем.

Виктория Иванченко

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