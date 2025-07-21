Алиев призвал Украину не мириться с «оккупацией» и использовать опыт Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, назвав действия России в отношении страны «оккупацией». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, призвал Украину «не соглашаться на оккупацию», заявив, что это «созвучно чаяниям украинского народа».
Он также посоветовал Киеву перенять опыт Азербайджана в возвращении Карабаха военным путем.
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