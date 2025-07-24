Мишустин освободил Михаила Гусмана от должности первого зама гендиректора ТАСС

24 июля 2025, 22:00

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Первого заместителя гендиректора агентства ТАСС Михаила Гусмана освободил от должности премьер-министр Михаил Мишустин. Уточняется, что соответствующее постановление уже подписано.





Как пишут Telegram-каналы, перед этим Гусмана, а вместе с ним и политолога Сергея Маркова, обвинили так называемые z-каналы в поддержке Азербайджана и Турции, когда Гусман посетил форум в азербайджанском Шуши, где был президент республики Ильхам Алиев.



Гусман критиковал РФ за позицию по упавшему в Актау самолету. В частности, он говорил, что Россия отказывается признать свою вину. Кроме того, замгендиректора ТАСС говорил Украине, что та не должна сдавать свою независимость.



Провластные военкоры и блогеры назвали Гусмана «русофобом», потребовав признать его иноагентом. С утра в Telegram-канале Владимира Соловьева написали, что «политолог Марков так ничего и не понял».





«Оказаться в толпе, славящей Алиева, и промолчать о судьбе коллег — это не только предательство, это ещё и человеческая подлость. Увы, не только Марков оказался слаб… Ещё больше вопросов к господину Гусману», — было сказано в закрепленном в канале Соловьева сообщении.