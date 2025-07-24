В Европе страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти
Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти, в которой найдены органические хлориды. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентству о случившемся рассказали представители компаний-импортеров. Как оказалось, ископаемое поступило через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.
«Компания BP Plc заявила, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана. Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное загрязнение может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Покупку этой нефти уже подтвердила итальянская компания Eni SpA. На предприятии уже находятся образцы ископаемого.
На фоне этого с19 по 23 июля была прекращена погрузка сырья в турецком порту Джейхан.