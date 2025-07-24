В Европе страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти

24 июля 2025, 06:34

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти, в которой найдены органические хлориды. Об этом сообщает Bloomberg.





Агентству о случившемся рассказали представители компаний-импортеров. Как оказалось, ископаемое поступило через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.





«Компания BP Plc заявила, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана. Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами», — говорится в сообщении.