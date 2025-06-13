Кац: Иран пересек все «красные линии», выпустив ракеты по гражданским населенным пунктам
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о переходе Ираном «красных линий» после ответной атаки. Его процитировал сайт Ynet.
«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля», — обратил внимание министр.
Со слов Исраэля Каца, Израиль продолжит защищать своих граждан. Власти гарантируют, что «режим заплатит очень высокую цену» за действия против еврейского государства.
Напомним, ответную операцию, которую Корпус стражей Исламской революции назвал «Истинное обещание-3», Иран начал вечером 13 июня. Иран выполнил три волны ракетных пусков. Во время первых двух, по информации Израиля, было задействовано примерно 150 ракет.
Атака началась примерно в 21:00, чуть позже, чем через полтора часа ЦАХАЛ сообщила, что граждане могут покинуть укрытия, но посоветовала не уходить слишком далеко от них.