Азербайджан выделил Украине миллион долларов гуманитарной помощи

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (Фото: president.az)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о выделении Украине одного миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение главы государства публиковано на его официальном сайте.
Указанные средства будут направлены украинскому министерству энергетики. На эти деньги на эти деньги будет приобретено оборудование для обслуживания электроподстанций, произведённое в Азербайджане. С его помощью украинские энергетики надеются восстановить хотя бы частично повреждённые сегменты энергетической инфраструктуры страны.
В 2023 году Алиев также предоставлял Киеву гуманитарную помощь, направленную на восстановление энергетики. Тогда на Украину были отправлены более 3,3 миллионов метров электрокабелей и проводов.
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Александр Бойцов