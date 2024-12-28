Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после президента РФ есть интрига

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В звонке главы киевского режима Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после главы России Владимира Путина есть интрига. Об этом в своем Teлеграм-канале объявил российский политолог Сергей Марков.
Российский политолог подчеркнул, что после крушения воздушного судна азербайджанских авиалиний в Актау Украина на официальном уровне выразила соболезнования только в «оскорбительной форме» — на уровне главы Министерства иностранных дел и не при личном контакте, а в социальных сетях.
Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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«Все информационные ресурсы Украины были направлены на попытку испортить дружеские отношения России и Азербайджана. Но это не удалось. И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — обратил внимание Сергей Марков.
Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Ольга Енгалычева