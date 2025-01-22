Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (Фото: president.az)
Глава Азербайджана Ильхам провёл переговоры с просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана. В ходе беседы двух лидеров государств, ранее бывших республиками бывшего СССР, обсуждались вопросы взаимодействия в различных областях. В частности, Алиев и Зеленский обсуждали темы сотрудничества стран в энергетической гуманитарной сферах, а также проблемы региональной безопасности.
В пресс-релизе на сайте главы Азербайджана подчёркивается, что встреча состоялась по инициативе украинской стороны. Других подробностей переговоров не приводится, равно как не уточняется, просил ли Зеленский по своему обыкновению денег и ресурсов.
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Александр Бойцов