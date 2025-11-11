Азербайджан выразил соболезнования Турции после крушения военного самолёта
Баку обратился к «братской» Турции после гибели экипажа самолёта C-130
МИД Азербайджана выступил с обращением к «братской Турции» после крушения военно-транспортного самолёта турецких ВВС C-130, потерпевшего аварию на территории Грузии.
Соответствующее заявление ведомства было опубликовано в социальной сети X.
«Известие о крушении военно-транспортного самолёта типа C-130, направлявшегося из Азербайджана в братскую Турцию и потерпевшего крушение на территории Грузии, глубоко потрясло нас. В связи с этой тяжёлой утратой выражаем братскому турецкому народу и Вооружённым силам Турции глубокие соболезнования», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Ранее Министерство обороны Турции подтвердило, что самолёт C-130, вылетевший из Азербайджана, потерпел крушение в Грузии. Ведутся поисково-спасательные работы при поддержке грузинских властей.