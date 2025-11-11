В МИД РФ ответили Токио: японским журналистам и профессорам навсегда запретили въезд
Россия закрыла въезд официальному представителю МИД Японии и 29 соотечественникам
Россия ввела бессрочный запрет на въезд официальному представителю МИД Японии Тосихиро Китамуре и ещё 29 гражданам страны. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что такие меры стали ответом на продолжающуюся антироссийскую санкционную политику Токио, связанную со спецоперацией.
В список невъездных попали представители японских СМИ, профессора университетов и другие общественные деятели.
