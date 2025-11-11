Достижения.рф

«Серьёзных проблем нет»: Токаев рассказал об отношениях Казахстана и России

Токаев заявил, что у Казахстана и России нет серьёзных разногласий
Касым-Жомарт Токаев (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что между его страной и Россией не существует серьёзных проблем, сообщает ТАСС.



Он отметил, что двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнёрства и союзничества, и подчеркнул, что нет ни одной сферы, где Россия и Казахстан не взаимодействовали бы совместно.

«Каких-либо серьёзных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств», — подчеркнул Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
