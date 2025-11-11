«Серьёзных проблем нет»: Токаев рассказал об отношениях Казахстана и России

11 ноября 2025, 22:01

Токаев заявил, что у Казахстана и России нет серьёзных разногласий

Касым-Жомарт Токаев (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что между его страной и Россией не существует серьёзных проблем, сообщает ТАСС.





Он отметил, что двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнёрства и союзничества, и подчеркнул, что нет ни одной сферы, где Россия и Казахстан не взаимодействовали бы совместно.





«Каких-либо серьёзных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств», — подчеркнул Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.