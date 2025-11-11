Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на $220 млн
Копенгаген направит Киеву 28-й пакет военной поддержки на $220 млн
Министерство обороны Дании объявило о предоставлении Украине нового, 28-го по счёту, пакета военной помощи на сумму $220 млн (примерно 17,8 млрд рублей).
В сообщении ведомства говорится, что эти средства обеспечат ВСУ «ряд критически важных возможностей для ведения боевых действий» в ближайшие месяцы.
Копенгаген также призвал другие страны последовать его примеру и подключиться к финансированию по «датской модели».
Согласно данным министерства, $15,5 млн будут направлены на закупки украинской стороной вооружений у датского ВПК, а ещё $57,7 млн — на покупку американского оружия по программе PURL.
