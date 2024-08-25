Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ

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Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех членов Совета Европы (ПАСЕ), проголосовавших за решение не утверждать мандат делегации страны в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, заявление опубликовано на сайте министерства.
По словам Гаджизаде, депутатам не будет разрешен въезд в Азербайджан, если они захотят посетить страну до восстановления полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.
Ранее Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, куда входят Россия, Китай и Индия, а также Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР, Египет и Эфиопия.
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Александр Климов