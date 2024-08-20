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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

МИД Азербайджана: Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024, 17:13
Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.
По его словам, страна уже подала официальную заявку. Примечательно, что желание Азербайджана о вступлении в организацию было отражено в начале июля этого года.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, БРИКС является межправительственной организацией, которая была создана в 2006 году. В нее входят Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

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Украина имеет право на боевые действия в Курской области, заявили в ЕС
Стано: Действия ВСУ в Курской области не повлияют на вступление Украины в ЕС
20 августа 2024, 16:15

Фото: сайт ЕС

Нападение ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, не повлияет на процесс вступления Украины в Европейский Союз. Об этом заявил Петер Стано, представитель европейской внешнеполитической службы, на брифинге в Брюсселе 20 августа.
«Украина имеет полное право защищать свою территорию. Это не окажет никакого влияния на процесс интеграции в ЕС», – заявил Стано, отвечая на вопросы журналистов.

Москва уже охарактеризовала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвала его провокацией. Также продолжают поступать сообщения о расстреле мирных жителей украинскими боевиками.

Украине пообещали членство в ЕС еще в 2022 году, когда выдали статус страны-кандидата. Позже в Евросоюзе назвали этот жест символическим. Кроме того статус кандидата и переговоры по вступлению в ЕС никак не обязывают Брюссель и ничего не гарантируют.

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Стала известна реакция ФРГ на призыв Туска «извиниться и замолчать» из-за «Северных потоков»
WSJ: Берлин ошеломил призыв Туска извиниться и замолчать из-за Nord Stream
20 августа 2024, 16:06

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», ошеломило немецких чиновников. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, в Германии решили не отвечать Польше, чтобы не допустить ухудшения отношений между странами. Неназванный немецкий министр отметил, что Германия и Польша должны сотрудничать и вместе поддерживать Украину.

По его словам, президент РФ Владимир Путин является «общим врагом, о чем нужно помнить».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#украина
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В Подмосковье начали обучать членов участковых избиркомов в преддверии выборов
20 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Мытищах председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Гордеева провела обучающую встречу. На ней собрались свыше 100 председателей УИК. Во время семинара им напомнили основные особенности сентябрьской выборной кампании – выборов депутатов советов депутатов», – говорится в сообщении.
Обсуждались и нововведения. Так, впервые муниципальные выборы состоятся с применением дистанционного электронного голосования.
«Сегодня мы дали коллегам из УИКов самые актуальные знания, перечислили рекомендации по подготовке избирательных участков к выборам. Помимо этого, посоветовали проверить всё оборудование на участках и телефонию», – рассказала Гордеева.
Она отметила, что встречи с председателями, у которых ранее не было опыта работы на выборах, пройдут отдельно. По её словам, индивидуальное обучение гарантирует максимально эффективную подготовку.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#московская область
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Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных
20 августа 2024, 15:38

Фото: istockphoto/reflection_art

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, который предоставляет иностранным наемникам, сражающимся в рядах Вооруженных сил Украины, и их семьям возможность получить украинское гражданство. Об этом во вторник сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
15 августа президент Владимир Зеленский призвал парламент «безотлагательно» рассмотреть этот законопроект.

«Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написала Геращенко.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на Украине, смогут получить вид на жительство или иммигрировать даже с просроченными документами. Члены семей военных также получат право на временное проживание.

Кроме того, законопроект требует от граждан России и Беларуси, которые получили украинское гражданство, подать документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.

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Детский лепет: Мезюхо об оправдании итальянских СМИ за интервью с нацистом
20 августа 2024, 15:24

Фото: iStock/microgen

Политолог Иван Мезюхо назвал детским лепетом попытки итальянского медиа, в частности журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с военным ВСУ в кепке с нацистской символикой.
«Иногда после того, как нацистскую символику у ВСУ замечали масс-медиа, эти фотографии удалялись, иногда нет. Сегодня было бы наивно полагать, что западные журналисты не знают о том, что киевский режим в качестве своей идеологии выбрал неонацизм. Без зазрения совести размещают подобный контент, а потом, когда им на него указывают, придумывают различного рода обвинения в адрес России», — добавил в беседе с RT Мезюхо.

А руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков прокомментировал принятый Верховной радой Украины приняла законопроект о фактическом запрете канонической Украинской Православной Церкви.

«Принят не просто драконовский, а по-настоящему сатанинский «закон». Запрет канонической Украинской Православной Церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании», — заявил Тюренков.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наёмников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО.

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Аналитик Швейцер раскритиковал призы властей Риги запретить надписи на русском
20 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/AlexKane

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер назвал безобразием призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса запретить надписи на русском языке.
«Это абсолютное безобразие, конечно. Но именно в Прибалтике это бывает довольно часто. При этом в Прибалтике, особенно в Латвии, русских довольно много», — отметил в беседе с RT Швейцер.

Антироссийские выпады делают не только страны Прибалтики. Так, Чехия намерена потратить доходы от российских средств, замороженных в Евросоюзе, на военную поддержку Украины. Об этом сообщила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. Как пишут argumenti.ru, Прага может поставить Киеву несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение ближайших месяцев.

Ранее посольство России в Лондоне выразило осуждение в адрес властей Великобритании за их реакцию на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, обвиняя их в стремлении продлить украинский кризис.

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Алаудинов: Наемники из НАТО воюют против России в Курской области
Среди наемников ВСУ в Курской области есть солдаты НАТО, сообщил Алаудинов
20 августа 2024, 13:41

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наемников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО. По словам Алаудинова, количество иностранных наемников, прибывших в российский регион, впечатляет.
«Иностранных наемников огромное количество. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО», – сказал генерал телеканалу «Россия-1».

Алаудинов также добавил, что обстановка в зоне боевых действий в Курской области под контролем. Большая часть территории, где находился противник, прикрыта.
«Мы продолжаем очищать населенные пункты от врага», – добавил командир спецназа.

Ранее российские бойцы взяли в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе Курской области. По данным военных, украинский режим продолжает стягивать на территорию России наемников и оружие.

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В Канаде консерваторы «по ошибке» выдали российские истребители за свои
20 августа 2024, 13:28

Фото: istockphoto / Milous

Во время своего выступления лидер фракции Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр по ошибке использовал кадры с российскими истребителями в своём рекламном ролике. Об этом сообщает CBC News.
«В какой-то момент в своей речи Пуальевр упомянул об истребителях, которые находятся в тренировочном полёте и готовятся «защищать наш дом и родину». Однако есть важная деталь: на видео были запечатлены самолёты российского производства», — сообщает телеканал.

Канадские консерваторы, осознав ошибку, удалили видеоролик.

16 августа Канада разрешила Киеву использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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Украина узаконила запрет православной церкви из-за связи с Россией
Рада приняла закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь
20 августа 2024, 13:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 20 августа.
Он отметил, что парламент принял доработанный законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций. За проект проголосовали 265 депутатов во втором чтении. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.
«УПЦ получит девять месяцев для разрыва отношений с Русской православной церковью, – сообщил депутат.

Украинский режим продолжает масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. Эти действия уже назвали самыми масштабными гонениями на церковь в новейшей истории. СБУ заводит уголовные дела против священнослужителей, а власти вводят санкции в отношении представителей духовенства и церквей.

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