Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

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Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.
По его словам, страна уже подала официальную заявку. Примечательно, что желание Азербайджана о вступлении в организацию было отражено в начале июля этого года.
Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, БРИКС является межправительственной организацией, которая была создана в 2006 году. В нее входят Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
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Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, БРИКС является межправительственной организацией, которая была создана в 2006 году. В нее входят Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
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Екатерина Коршунова