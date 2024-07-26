Стало известно, почему одна из стран НАТО хочет вступить в БРИКС

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Турция стремится вступить в БРИКС, поскольку активно поддерживает идею о многополярности мира, в котором баланс сил равномерно распределён между разными странами и регионами. Об этом сообщил обозреватель Харьянто Мартаха в статье для издания InfoBRICS.
Отмечается, что БРИКС активно выступает за справедливое глобальное управление, поэтому представляет собой привлекательную площадку для Турции, которая желает стать более независимой от Запада и таких блоков как Евросоюз и НАТО.
Мартаха напомнил, что Анкара неоднократно сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями, вызванными действиями западных организаций, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.
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