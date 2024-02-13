Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Киев даже с многомиллиардной помощью западных стран не сможет одержать победу в военном конфликте с Россией, заявил американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Украинские военные не смогут вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — отметил Карлсон в своём видеообращении.Основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network добавил, что население России на 100 миллионов больше, чем у Украины, в то время как ряды ВСУ продолжают неумолимо редеть.
Ранее на Всемирном правительственном саммите в Дубае журналист заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и «выйти из этой войны».
Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ. В ходе разговора с журналистом Путин заявил, что Москва хочет разрешить конфликт с Киевом путём переговоров. Около года переговоры между Россией и Украиной уже состоялись, однако, Соединённые Штаты вынудили Киев продолжить вооружённый конфликт с Москвой.
Читайте также:
Карлсон заявил, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине
На Украине считают, что интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Киеву
«Нелепо и печально»: Путин о срыве переговоров в Стамбуле
Артем Путинцев