Германия опасается того, что США будут меньше поддерживать Киев

Фото: iStock/Mesut_Dogan
Власти Германии опасаются сокращения военной помощи Украине со стороны США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, поскольку это может вынудить Берлин больше тратить на поддержку Киева. Об этом рассказал «Известиям» депутат бундестага Герольд Оттен.
Рост популярности Дональда Трампа вызывает беспокойство европейских политиков. Победа экс-президента на ноябрьских выборах может привести к росту военных и финансовых расходов для европейских стран, ведь Трамп уже неоднократно намекал на сокращение военной помощи Киеву, если станет президентом.
Под угрозой, кроме того, может оказаться и сотрудничество европейских стран с США в рамках НАТО. Поэтому в Европарламенте призывают ЕС добиваться больших расходов на оборону. Имено по этой причине Париж, Берлин и Варшава решили активизировать работу так называемого «Веймарского треугольника» и вместе взять ответственность за будущее и безопасность Европы.
Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже в самые ближайшие месяцы.
Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.
Читайте также:
Польша и Германия должны возглавить процесс укрепления обороны Евросоюза
Зеленский может поехать в новое турне по Европе за гарантиями безопасности
«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины
Под угрозой, кроме того, может оказаться и сотрудничество европейских стран с США в рамках НАТО. Поэтому в Европарламенте призывают ЕС добиваться больших расходов на оборону. Имено по этой причине Париж, Берлин и Варшава решили активизировать работу так называемого «Веймарского треугольника» и вместе взять ответственность за будущее и безопасность Европы.
Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.
Читайте также:
Польша и Германия должны возглавить процесс укрепления обороны Евросоюза
Зеленский может поехать в новое турне по Европе за гарантиями безопасности
«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины
Артем Путинцев