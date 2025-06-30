Азербайджанские силовики нагрянули в офис российского агентства «Sputnik» в Баку
МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе российского новостного агентства «Sputnik» в Баку. Об этом сообщает Vesti.az.
Как сообщили РИА Новости в агентстве «Sputnik» в Москве, связь с бакинским офисом в настоящее время отсутствует.
Напомним, что ситуация между Азербайджаном и Россией обострилась после задержания на прошлой неделе в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. Все подозреваемые являются гражданами РФ, выходцами из Азербайджана. После произошедшего в республике были отменены все культурные мероприятия, связанные с Россией. Также азербайджанская делегация отменила планировавшийся визит в Москву.
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