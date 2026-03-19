Азия нарастила закупки нефти из США до максимума за три года
Азиатские страны резко увеличили импорт нефти из США на фоне перебоев с поставками из Персидского залива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и Vortexa.
По информации трейдеров, объем американской нефти, заказанной с поставкой в Азию в апреле, достиг около 60 миллонов баррелей — это максимальный показатель с апреля 2023 года. Рост спроса связан с проблемами в Ормузском проливе — ключевом маршруте для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Фактическая блокировка этого направления вынудила азиатские государства искать альтернативные источники сырья.
Ситуация уже оказывает влияние на региональную экономику. В частности, фиксируется снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов, введение ограничений на экспорт топлива в Китае, а также усиление контроля за энергетическим сектором в Австралии.
Читайте также: