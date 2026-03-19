Дмитриев назвал последствия атаки по комплексу СПГ в Катаре катастрофичными для ЕС

19 марта 2026, 05:23

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в Катаре катастрофическим для ЕС. Свое мнение он выразил в соцсети X.





Иран 18 марта атаковал район крупнейшего комплекса по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане, что привело к возгоранию. На опубликованных в Сети кадрах можно было увидеть пожар недалеко от объектов инфраструктуры. На место оперативно прибыли все необходимые службы.



Через некоторое время Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию об атаке и заявил о вынужденных ударах по энергетическим объектам Ближнего Востока.





«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — дал оценку ситуации Дмитриев.