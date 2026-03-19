Berliner Zeitung: позиции Украины ослабли на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация Владимира Зеленского в контексте конфликта с Россией осложнилась после ударов США по Ирану. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
По информации издания, Вашингтон усиливает давление на Киев, одновременно смягчая санкционную политику в отношении России и ставя под вопрос дальнейшие поставки вооружений Украине.
Как отмечается в публикации, на этом фоне переговорные позиции Киева заметно ослабли. При этом остается открытым вопрос, готово ли украинское руководство пойти на болезненные компромиссы. Газета подчеркивает, что пока Киев отвергает подобные уступки, быстрый прогресс в переговорах маловероятен.
