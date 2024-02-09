«Бахмутский мясник»: как «убирали» Залужного и чего ждать ВСУ от русского «генерала 200»

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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слухи об их конфликте ходили давно, однако стали ли они причиной кадровых перестановок, кто теперь будет руководить украинской армией, и почему решение Зеленского в США назвали «огромной авантюрой», читайте в материале «Радио 1».
Увольнение Залужного: хронология событий
2 ноября 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому изданию The Economist, в котором заявил, что военный конфликт с Россией «зашел в тупик». Уже 4 ноября его слова прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который не согласился с высказываниями главкома и заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.
19 декабря 2023 года Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой о дополнительной мобилизации, в рамках которой предлагалось призвать 450-500 тысяч человек, в связи с чем законодательство в этой части необходимо ужесточить. Через несколько дней Залужный опроверг заявления украинского президента.
На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
29 января 2024 года украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному уйти в отставку, однако тот не согласился. Подобную информацию распространяли зарубежные СМИ. Так, издание The Washington Post писало, что информация о возможном отстранении Залужного распространяется с целью повлиять на союзников Украины, которые замедлили поставки военной помощи.
1 февраля 2024 года Валерий Залужный в беседе с CNN рассказал, что западные санкции не оказали на Россию ожидаемого влияния, и ВС РФ по-прежнему имеют преимущество на линии фронта.
2 февраля 2024 года The Washington Post сообщило, что Белый Дом официально уведомлен о намерении Зеленского отправить главкома ВСУ в отставку.
8 февраля 2024 года Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой поблагодарил главнокомандующего и обсудил с ним, какие обновления необходимы в руководстве ВСУ.
Вскоре об «отставке» Залужного сообщили нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко и министр обороны Рустем Умеров.
В офисе Зеленского смену главнокомандующего объяснили необходимостью «не допустить застоя на линии фронта». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Нужно не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения», - заявил Подоляк.
Президент Украины объяснил свое решение тем, что сложности на фронте в Донецкой области повлияли на настроения украинского народа, который стал реже говорить о победе.
«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, что Украина, украинская армия способны побеждать», — заявил Зеленский.
Место Залужного занял русский генерал Сырский
На пост главнокомандующего ВСУ 8 февраля был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Будущий военачальник родился во Владимирской области и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Его родители по-прежнему проживают на территории РФ.
Сырский начал службу в 1986 году. Он руководил штабом КТО во время военного конфликта на Донбассе в 2014 году, командовал обороной Киева после начала СВО, руководил наступлением в Харьковской области и обороной Бахмута.
Именно после боев в Бахмуте Сырский получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник». Несмотря на большие потери и полное окружение города российской армией, военачальник посылал бойцов на поле боя, обрекая их на смерть. СМИ писали, что в результате боев за Бахмут ВСУ потеряли более 72 тысяч человек.
Чем обернется для ВСУ отставка Залужного
Агентство Reuters назвало увольнение главкома ВСУ «огромной авантюрой» Зеленского. Авторы статьи уверены, что отставка Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте, так как кадровые перестановки произошли именно в тот момент, когда преимущество на фронте практически на всех направлениях за российской армией.
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Анастасия Хохлова