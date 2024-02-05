«Раскол общества»: Украинский депутат предсказал Зеленскому будущее Украины без Залужного

Отставка главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного может привести к расколу в обществе, с таким предупреждением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.
«Мы должны понимать, что его (Валерия Залужного) смещение может привести в том числе и к расколу общества», — заявил Костенко.
Политик напомнил, что когда Залужный впервые заявил о тотальных неудачах Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, сперва против него ополчилось практически всё правительство, однако, немного позже, все подтвердили тезисы, которые уже были заявлены главкомом.
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Евгения Парфентьева