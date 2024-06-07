Байден допустил вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией

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Президент США Джо Байден признал, что решение позволить Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по целям на территории РФ «теоретически может» втянуть Запад в конфликт. Однако вероятность мала. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC
Как считает американский лидер, это связано с тем, что «ни один американский солдат не был задействован в поставках украинцам необходимого им оружия».
31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент государства Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.
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«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», — ответил Байден.
31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент государства Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.
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Алина Юрчак