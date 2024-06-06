Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей

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Франция передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5 и будет обучать украинских пилотов. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
Он подчеркнул, что Франция собирается обучить 4,5 тысячи бойцов ВСУ. При этом власти не считают такой шаг фактором для эскалации конфликта.
Программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца текущего года, отметил Макрон.
Он также добавил, что передача Киеву истребителей Mirage 2000-5 будет официально объявлена в предстоящую пятницу.
По данным телеканала, речь идёт о новых самолётах.
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Программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца текущего года, отметил Макрон.
Он также добавил, что передача Киеву истребителей Mirage 2000-5 будет официально объявлена в предстоящую пятницу.
По данным телеканала, речь идёт о новых самолётах.
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Анастасия Чинкова