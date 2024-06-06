Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей

Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей

Макрон: Франция передаст Киеву пять истребителей и обучит украинских пилотов
06 июня 2024, 21:42
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5 и будет обучать украинских пилотов. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
Он подчеркнул, что Франция собирается обучить 4,5 тысячи бойцов ВСУ. При этом власти не считают такой шаг фактором для эскалации конфликта.

Программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца текущего года, отметил Макрон.



Он также добавил, что передача Киеву истребителей Mirage 2000-5 будет официально объявлена в предстоящую пятницу.

По данным телеканала, речь идёт о новых самолётах.

Читайте также:

«Ракеты НАТО и ввод войск»: Во Франции сделали предупреждение о России

Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира

Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами
#франция
#украина
#поставки
#истребитель
#лётчики
#обучение
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
06 июня 2024, 21:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Соединённые Штаты приняли решение ввести визовые ограничения против десятков граждан Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Отмечается, что в четверг США ввели первую партию ограничений. Они коснулись членов партии «Грузинская мечта», сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

Речь, по словам Миллера, идёт о порядке 30 лиц, которые не были уведомлены властями США о принятом решении. Однако им запрещается въезжать на территорию страны.

В понедельник, 3 июня, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Закон был принят на фоне массовых уличных протестов и угроз введения санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.

Читайте также:

США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
#грузия
#сша
#санкции
#ограничения
#закон
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»
Песков: Запад уберет Зеленского после выполнения грязной работы
06 июня 2024, 21:35

Фото: сайт Кремля

Запад будет убирать Владимира Зеленского, его ждут перспективы, не связанные с должностью главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
Журналист спросил, что ждет Зеленского после выполнения «грязной работы», которая выражается в реализации таких решений, как проведение мобилизации на Украине.

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.

Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник

Захарова объяснила заявление Путина о поставках оружия в другие страны

Набиуллина раскрыла, кто в России берёт ипотеку
#россия
#журналист
#украина
#дмитрий песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц: Германия ужесточит наказание за исламистские нападения
06 июня 2024, 21:23

Фото: iStock/picturesd

Германия ужесточит наказание за исламистские и политически мотивированные нападения. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране.
Напомним, что в прошлую пятницу, 31 мая, в городе Мангейме уроженец Афганистана Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера в ходе митинга правого движения PAX Europa. В результате этого столкновения пострадали шесть человек, один полицейский скончался в воскресенье.

Шольц заявил, что Германия серьёзно относится к такого рода преступлениям. Такие люди, по его словам, должны почувствовать на себе всю силу законодательства. Для этого было принято решение ужесточить уголовные законы и ввести более суровое наказание.

Канцлер возмутился, что такие тяжкие преступления совершают люди, получившие статус беженца. Их следует депортировать, даже есть они прибыли из таких государств, как Афганистан и Сирия.

Читайте также:

В Германии неизвестный пытался убить политика Михаэля Штюрценбергера

Стало известно о состоянии пережившего покушение премьера Словакии Фицо

В Екатеринбурге мигрант напал на съёмочную группу журналистов
#германия
#закон
#нападение
#олаф шольц
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник
Пасечник: убийц депутатов парламента ЛНР Попова и Филипоненко нашли
06 июня 2024, 21:18

Фото: сайт Кремля

Убийц депутатов парламента ЛНР Филипоненко и Попова нашли. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.
«К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — рассказал он.

Террористический акт, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко, был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. Затем, 6 декабря, произошел подрыв машины другого луганского депутата — Олега Попова. Политик погиб на месте от полученных ран.

Впоследствии украинский телеканал «Общественное» сообщал, что служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова объяснила заявление Путина о поставках оружия в другие страны

Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия

Песков: РФ никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия
#смерть
#права
#политика
#радио
#страны
#дмитрий песков
#дома
#депутат
#машины
#поставки
#лнр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву
06 июня 2024, 20:59

Фото: сайт Кремля

Страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уже услышали. Заявление президента было четким, недвусмысленным и легко считываемым всеми», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение западным странам о последствиях поставки дальнобойного оружия Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Песков рассказал, что главное для России в спецоперации

Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ

Песков: авария в Кемерово является страшной
#россия
#предупреждение
#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#заявление
#поставки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья
ОКК: Молдавия стягивает военную технику на полигон около границы Приднестровья
06 июня 2024, 20:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Молдавская военная техника следует на полигон вблизи границы с Приднестровьем. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.
По его словам, в СМИ и соцсетях активно размещаются кадры, на которых видно движение молдавской техники в сторону полигона у населённого пункта Бульбоака в Молдавии.

В Приднестровье понимают, что такие действия угрожают безопасности республики. Об этом также важно помнить в рамках миротворческой операции, поскольку безопасность обеспечивается как внутри зоны, так и снаружи.

Беляков отметил, что контрольная комиссия постоянно поднимает вопросы о нахождении молдавской военной техники у границ республики и проведении учений с личным составом армии.

Сопредседатель ОКК подчеркнул, что техника находится у границы практически постоянно. При этом власти Молдавии не дают никаких заявлений по тому поводу.

Читайте также:

Глава Приднестровья Красносельский предрёк эскалацию конфликта в регионе

В МИД Приднестровья раскритиковали заявления Молдавии о российских миротворцах

В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть
#молдавия
#приднестровье
#военная техника
#полигон
#учения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова объяснила заявление Путина о поставках оружия в другие страны
06 июня 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента России Владимира Путина о поставках оружия в другие страны подразумевают под собой ответ Западу, который не прекращает наращивания своего вооружения.
«С одной стороны, коллективный Запад говорит о мирных инициативах, придумывает некие конференции, изобретает псевдоформулы, а с другой — наращивает милитаризацию во всех смыслах этого слова. От поставок вооружения киевскому режиму и, самое чудовищное, буквально натравливания его на совершение террористических актов», — приводит NEWS.ru слова Захаровой.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на введение властями Литвы запрета на импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов.

Читайте также:

Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы

Россия ответит Франции, если Париж «тронет наших дипломатов», заявила Захарова

Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо
#россия
#мария захарова
#меры
#запад
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генассамблея ООН выбрала пять новых непостоянных членов Совбеза
Генассамблея ООН: Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали войдут в Совбез
06 июня 2024, 20:20

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генассамблея ООН по результатам тайного голосования избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом сообщается на сайте ООН.
Так, непостоянными членами Совбеза в 2025-2026 годах объявлены Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали.

Напомним, что всего в Совбез ООН входят 15 стран. При этом каждый год пять непостоянных членов покидают организацию, а пять новых входят.

Для того чтобы стать избранной каждому из пяти государств необходимо было набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи ООН.

Все выбранные государств, кроме Сомали, были членами Совбеза уже более двух раз. А Сомали выбирали лишь один раз в 1971-1972 годах.

Эти страны начнут работу в Совете с 1 января 2025 года. В настоящее время их места занимают Япония, Швейцария, Мальта, Эквадор и Мозамбик.

Читайте также:

России ограничили доступ к одной из программ ООН

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Совбез ООН не принял проект предложенной Россией резолюции
#оон
#страны
#голосование
#совбез
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы
Захарова: РФ примет ответные меры из-за запрета на импорт из Литвы
06 июня 2024, 20:02

Фото: сайт МИД РФ

Россия примет ответные меры на введение властями Литвы запрета на импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой представлен на сайте ведомства.
По её словам, такое решение Литвы говорит о желании властей продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.

Захарова подчеркнула, что такие решения может быть будут одобрены Западом, но точно не окажут воздействие на Россию и фактически уже разрушенное экономическое взаимодействие между странами.

Представитель МИД добавила, что общая доля Литвы в общем внешнеторговом обороне России составляет всего порядка 0,2%, поэтому принятие подобных решений никак не ударит по российской экономике.

Однако, несмотря на это, Россия всё же примет ответные меры.

Читайте также:

Литва решила расторгнуть договоры с Россией

Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России

Итальянский бизнесмен Торрембини: Польша и Литва блокируют идущие в Россию грузы
#мария захарова
#мид рф
#литва
#россия
#импорт
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф