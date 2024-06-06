В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

Фото: сайт Кремля
Запад будет убирать Владимира Зеленского, его ждут перспективы, не связанные с должностью главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
Журналист спросил, что ждет Зеленского после выполнения «грязной работы», которая выражается в реализации таких решений, как проведение мобилизации на Украине.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.
Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — ответил Песков.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.
Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова