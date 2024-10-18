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Захарова связала с каннибализмом слова генсека НАТО об убийстве лидера ХАМАС

18 октября 2024, 08:31
Мария Захарова. Фото: официальный сайт МИД России

Мария Захарова. Фото: официальный сайт МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила генерального секретаря НАТО Марка Рютте с каннибалом.
По словам Захаровой, реакция генсека альянса на новость о ликвидации главы политбюро движения ХАМАС не удивляет с учетом прошлого Нидерландов, где в 1672 году съели части тела своего премьер-министра. Примечательно, что Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «рефлексы каннибализма все еще сильны».



Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что его не расстроила новость о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик добавил, что не будет по нему скучать.

Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС.

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МИД Франции: страна готовится к гонке вооружений с Россией
18 октября 2024, 05:12

Фото: istock/ChiccoDodiFC

Франция готовится к гонке вооружений с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI. Барро отметил, что военный бюджет страны значительно увеличен для усиления возможностей французской армии.

«Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности для дислоцирования, вмешательства и обороны. Наша главная линия обороны сегодня находится на юге и востоке Украины», — подчеркнул министр.
В рамках нового закона о военном программировании бюджет французской армии в 2025 году вырастет более чем на 3 миллиарда евро и составит 50,5 миллиарда евро. Особое внимание уделяется развитию ядерного потенциала страны, для чего выделено 7 миллиардов евро, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Барро также подтвердил, что Франция продолжит поддерживать Украину военным, финансовым и гуманитарным способом, столько, сколько потребуется. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине лишь усугубляют конфликт и ставят под угрозу мирные переговоры.

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В отчаянии: в США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО
Берлетик: Украина не создаст ядерное оружие без помощи Запада
18 октября 2024, 04:55

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Украина не способна создать ядерное оружие без помощи и одобрения со стороны Запада.
Он написал об этом на своей странице в соцсети X, подчеркивая, что любые подобные разработки не могут обойтись без участия США и НАТО.

«Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО», — заявил Берлетик.
По его словам, если такое оружие появится и будет использовано, всю ответственность за это понесет Североатлантический альянс. Он также добавил, что обсуждение подобных вопросов говорит о слабости Запада и провале его политики в контексте текущего конфликта.

«Тот факт, что это обсуждается, уже показывает, в каком отчаянии и слабости пребывает Запад, сколь провальна их прокси-война», — сказал он.
Ранее газета Bild сообщала, что Украина может сконструировать ядерное оружие в течение нескольких недель в случае отказа Запада принять её в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не собирается создавать ядерное оружие, подчеркнув, что приоритетом для Украины является вступление в альянс.

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Бывший священник рассказал о политическом вмешательстве в дела церкви в США
Священник РПЦЗ Иероним: политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви
18 октября 2024, 04:29

Фото: istock/Anna Eremeeva

Бывший священник Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Иероним заявил, что политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви, несмотря на попытки верующих и священнослужителей избегать этого.
Он подчеркнул, что РПЦЗ старается сохранять нейтралитет и сосредотачиваться на духовной жизни, но реальность такова, что политика оказывает давление на религиозные общины.

«В наших церквях мы стараемся не привносить политику на клирос, потому что люди приходят за молитвой, а не за политическими дискуссиями. Но часто это становится дорогой с односторонним движением», — сказал Иероним РИА Новости.
Он привел в пример случай в Калифорнии, где крест был убран с земли, перешедшей в общественное владение.Священник также отметил вмешательство властей во время пандемии коронавируса, когда полиция прервала богослужение в католической церкви в Кентукки из-за превышения количества присутствующих на Страстной неделе. Иероним считает, что такие действия нарушают границы между церковью и государством.

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Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля
Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля после убийства лидера ХАМАС
18 октября 2024, 04:20

Фото: istock/butenkow

Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd, выступил с призывом к международной изоляции Израиля.
Он предложил лишить страну участия в международных спортивных и культурных мероприятиях, включая футбольные соревнования и конкурс «Евровидение». Это заявление Уотерс сделал в ответ на убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

«Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал музыкант на своей странице в соцсети Х.
Уотерс также выразил поддержку идее создания палестинского государства «от реки до моря». Ранее музыкант неоднократно критиковал политику США и Израиля, обвиняя их в поддержке насилия в отношении палестинцев.

Ситуация обострилась после беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу военной операции "Железные мечи" в секторе Газа.

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Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане и перейти к диалогу
18 октября 2024, 03:32

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить военные действия в Газе и Ливане, а также начать политический диалог для урегулирования конфликта.
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что продолжение военных операций не принесёт мира и безопасности ни для Израиля, ни для стран региона.

«Франция просит Израиль остановить свои операции в Ливане, не начинать наземную операцию и соблюдать суверенитет страны, а также свои обязательства перед ООН, особенно в отношении миротворцев UNIFIL», — отметил Макрон. Трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон также заявил, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара должна стать поворотным моментом для прекращения войны. Он призвал к прекращению огня и созданию политических перспектив для мирного сосуществования израильтян и палестинцев.

Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Израиля и реформирования палестинской администрации.

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#франция
#израиль
#соцсети
#президент
#мид
#страны
#операции
#оон
#ес
#макрон
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Маск предупредил о банкротстве США из-за чрезмерных расходов правительства
18 октября 2024, 02:44

Фото: istock/rarrarorro

Американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединённые Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.

«Траты американского правительства приведут страну к банкротству. Именно они являются основной причиной инфляции. Нам необходимо радикально сократить государственные расходы, чтобы избежать долговой пропасти», — заявил Маск на митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась через его социальную сеть Х.
Маск подчеркнул, что понимание необходимости сокращения расходов — это здравый смысл, который не должен вызывать споров.

Ранее известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о нынешнем правительстве США, заявив, что президент Джо Байден не способен эффективно управлять страной, а вице-президент Камала Харрис является «марионеткой». Миллиардер также выразил сомнение в том, что Байден действительно руководит страной, и отметил, что Харрис не является независимой фигурой в политике.

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Маск: У Байдена «два нейрона», Харрис — «марионетка»
18 октября 2024, 02:23

Фото: сайт Белого дома

Известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о нынешнем правительстве США, заявив, что президент Джо Байден не способен эффективно управлять страной, а вице-президент Камала Харрис является «марионеткой».

«У Байдена два функционирующих нейрона, да и на пляже он проводит слишком много времени», – сказал Маск на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался через его платформу X (бывший Twitter).
Миллиардер также выразил сомнение в том, что Байден действительно руководит страной, и отметил, что Харрис не является независимой фигурой в политике.

«Нет одного кукловода, их тысячи. Я бы хотел поговорить с ними и понять, к чему они стремятся», – добавил Маск.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года, где демократы будут представлять Камалу Харрис, а республиканцев — Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
18 октября 2024, 01:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта на Украине.
В интервью с Патриком Бет-Дэвидом Трамп заявил, что Зеленский не смог предотвратить начало войны.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал Трамп, добавив, что в случае его избрания на пост президента он намерен урегулировать конфликт на Украине в течение своего срока.
Трамп также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в подстрекании к эскалации конфликта и неспособности достичь мирного решения. Политик подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома не способствует разрешению кризиса.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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В ЕС обсуждают экстренные меры для стран, граничащих с Россией и Белоруссией
Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран
18 октября 2024, 01:32

Фото: сайт Бундестага

Европейский союз рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

«Границы стран, находящихся вблизи России и Белоруссии, подвергаются значительному давлению. Для их защиты мы обсуждаем временные меры, которые могут быть применены для усиления охраны этих границ», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые сталкиваются с растущими вызовами безопасности на своих рубежах. ЕС продолжает разрабатывать координированные действия для поддержки этих государств в условиях усиления угроз.

​Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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