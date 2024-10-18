Захарова связала с каннибализмом слова генсека НАТО об убийстве лидера ХАМАС

Мария Захарова. Фото: официальный сайт МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила генерального секретаря НАТО Марка Рютте с каннибалом.
По словам Захаровой, реакция генсека альянса на новость о ликвидации главы политбюро движения ХАМАС не удивляет с учетом прошлого Нидерландов, где в 1672 году съели части тела своего премьер-министра. Примечательно, что Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «рефлексы каннибализма все еще сильны».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что его не расстроила новость о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик добавил, что не будет по нему скучать.
Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС.
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «рефлексы каннибализма все еще сильны».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что его не расстроила новость о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик добавил, что не будет по нему скучать.
Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС.
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Екатерина Коршунова